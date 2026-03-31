İBB ekibinin çapsızlığı: ‘Bu işin ustasıyız’ dediler yan binayı da yıktılar

Liyakatsiz yandaş çiftliğine çevrilen İBB ekiplerinin mahalleyi sokağa döken dehşet yıkımı dün saat 16.00 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Yıkımı planlanan 5 katlı bina için İBB'ye bağlı yıkım ekibi tarafından vatandaşlara çalışmaların çarşamba günü yapılacağı bildirildi. Ancak ekipler dün çevre sakinlerine bile haber vermeden ve güvenlik önlemleri almadan yıkıma başladı.

Yıkım sırasında binanın üst katlardan kontrollü şekilde yıkılması yerine alt katlardaki kolonlar kesilince, bina aniden çöktü. Çökme esnasında ise bitişikte bulunan Dursun Sarıtemur'a ait binanın taşıyıcı kolonu patlayarak zarar gördü. Yaşanan panik sırasında bina sakinleri kendilerini dışarı atarken, olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki binaları tahliye etti.

ONLARI UYARDIK AMA BİZE BU İŞİN USTAYIZ DEDİLER

Bina sahibi Dursun Sarıtemur, "Dün kepçeler geldi, biz de mahalle derneği olarak toplantı yaptık. Büyükşehire gidip bu yıkımın durdurulmasını istedik. Sabah dernek başkanımız Büyükşehir Belediyesi'ne gitti. Sabah geldiklerinde küçük kepçeyle yıkıcıyla geldiklerini; bunun bu binayı yıkamayacağını söyledik. Bizlere 'Biz bu işin ustasıyız ve çarşamba günü yıkacağız' dediler. Biz de bıraktık işimize gittik. Sonra da akşam saat 17.00'de haber geldi."

"Yan taraftan adam alttan kolonu kesiyor, 5 katlı bina yere yıkılıyor ve o yıkılırken de bizim kolonumuz patlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bizi mağdur etti. Daha önce de mahallemizde bina yıktılar. Ancak büyük makine ile yukarıdan yıka yıka aşağıya indiler. Bu kez kolonu alttan kesiyorlar. Ben bunların bedelini, tazminatını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ve yüklenici firmadan istiyorum" dedi.

BİNALARI BİLE BOŞALTMADAN BAŞLADILAR

Mahalle sakinlerinden Nihat Doğan ise, "Şu binanın en üstünden yavaş yavaş kepçelerle başlayıp yıkmak gerekiyordu. Gidip de binanın giriş katından kolonlara vura vura binayı aşağıya çöktürdüler. Tabii ki bu çökümü yaparken de, hemen yan taraftaki binanın taşıyıcı kolonlarına zarar verdiler. Allah göstermesin içeride biri varken yandaki bina da yıkılsaydı ne olurdu. Polis ekipleri sağ olsun en azından yan taraftaki binalardaki vatandaşları boşalttılar. Fakat istedikleri kadar boşaltsalar da İBB gerekli önlemi almadığı için burada vatandaşın binasına zarar verdiler" dedi.

Güvenlik ve tedbir önlemleri alınmadan yapılan yıkım esnasında 5 katlı binanın girişinde bulunan kolonlar zarar görürken, yıkım esnasında binanın yan yattığı ve bitişiğinde bulunan binanın kolonlarının zarar gördüğü anlar kameraya yansıdı. Kolonu zarar gören binanın boşaltılarak mühürlendiği öğrenildi.