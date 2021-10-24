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Eğitim İBB burs sonuçları 2021 sorgulama sayfası! 2021 İBB burs başvuru sonucu
Eğitim

İBB burs sonuçları 2021 sorgulama sayfası! 2021 İBB burs başvuru sonucu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB genç üniversiteli eğitim bursu adı altında üniversiteli öğrencileri eğitim bursu vermekte. 2021 İBB burs sonuçları açıklanacak. 2021 2022 eğitim öğretim yılı içinde üniversiteye kayıt yaptıran ve ikametgahları İstanbul’da bulunan öğrencilerine eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla burs vermekte. Peki İBB burs sonuçları açıklandı mı? 2021 İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB burs başvuru sonuçları sorgulama sayfası gencuniversiteli.ibb.istanbul.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 15:54:00 - 2021-10-24 15:55:33
İBB burs sonuçları 2021 sorgulama sayfası! 2021 İBB burs başvuru sonucu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı kapsamında burs başvuru sonuçları için heyecan dorukta. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere sağlanan İBB bursları ile ilgili müjdeli haber İBB burs başvurusu yapan öğrenciler tarafından beklenilmekte. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine sağlayacağı İBB burs başvuru sonuçları sorgulanmaya başlandı.

İBB burs sonuçları açıklandı mı?

2021 İBB burs başvuru erkanı 5 Ekim-22 Ekim tarihleri arasında "gencuniversiteli.ibb.istanbul” sayfasından yapıldı. İBB burs başvuru sonuçlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. İBB burs sonuçları https://gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi üzerinden TC Kimlik numaranızı üzerinden öğrenilebilmekte.

2021 İBB bursu ne kadar?

Geçtiğimiz yıllarda yıllık öğrenci başı 3 bin 200 TL olarak belirlenen Eğitim Yardımı; Aralık’ta 1200 TL, Şubat’ta 1000 TL, Mayıs ayında 1000 TL olarak ödenmişti.

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