İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şaşkın trolleri yakayı fena ele verdi!
Boğaziçi Üniversitesi'nde 'katil polis' sloganları ile terör örgütü marşları eşliğinde yapılan 'rektör' protestosuna destek veren İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun paylaşımının altına noktasından virgülüne aynı yorumu yapan troller yakayı ele verdi.
Yeniakit.com.tr
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ni desteklediği paylaşımın altına noktasından virgülüne kadar aynı mesajı paylaşan troller kendini ele verdi.
Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör protestosu
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından başlayan protesto CHP ve HDP’nin kışkırtmasıyla artarak devam ediyor.
Canan Kaftancıoğlu'ndan 'örgütlenme' çağrısı
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da eylem alanına giderek ‘örgütlenme’ çağrısı yaptığı protestoda aralarında MLKP gibi terör örgütü üyelerinin de bulunduğu öğrenciler 'katil polis' sloganları attı.
Terör örgütü marşlarıyla halay çekerek polise saldıran sözde öğrencilere İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan da destek geldi.
İmamoğlu'ndan 'katil polis' sloganı atanlara destek
Eylemcilerin ‘katil polis’ sloganları sosyal medyada gündem olmasının ardından İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Partizanlığı her yerden söküp attığımızda çok güçlü bir ülke olacağız. Ülkenin en güzel beyinleri yurtdışına gitmeyecek. Her görüşten gençler geleceğimiz için birlikte çalışacaklar o zaman. #BoğaziçiÜniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerinin haklı mücadelesinin yanındayım." ifadelerini kullanarak destek paylaşımında bulundu.
İmamoğlu'nun trolleri yakayı ele verdi
İmamoğlu’nun bu mesajını trol tayfası destekleyerek algı yapmak istedi. Ancak noktasından virgülüne kadar aynı mesajların birbirinden farklı hesaplardan paylaşılması yakayı ele verdi.
Paylaşımda, “ben boğaziçi öğrencisiyim ak partiliydim ama bu rektör olayında desteklediğiniz için artık chp'liyim teşekkürler İmamoğlu” şeklindeki mesajı birden fazla farklı hesaptan kopyala yapıştır yapan İmamoğlu’nun trol çetesi, sosyal medyada rezil oldu.
İşte o paylaşımlardan bir kaçı:
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