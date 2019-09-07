İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan yeni eğitim-öğretim dönemi açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi açıklamalarda bulundu. Okulların açılacağı ilk günde İstanbul trafiğinin aksamaması için alınan önlemleri anlatan İmamoğlu, “9 Eylül Pazartesi günü toplu taşımada 4 bin 139 ek sefer yapılacak, okul çevresindeki İSPARK otoparkları ilk gün okul servislerine ücretsiz olacak” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi Malta Köşkünde açıklamalarda bulundu. İmamoğlu yaptığı açıklamada, okulların açılacağı 9 Eylül Pazartesi günü tüm İstanbul genelinde alınacak tedbirlerden ve trafiği rahatlatmak adına yapılacak çalışmaları anlattı.

“4 bin 139 ek seferle 763 bin yolcu kapasitesini mevcut sisteme eklemiş olacağız”

Basın toplantısında konuşan Ekrem İmamoğlu, “Almış olduğumuz meclis kararıyla, okul açılış günü olan 9 Eylül’de saat 06.00 ile 14.00 arasında ulaşımı İstanbullu hemşehrilerimize ücretsiz hale getirdik. Dolayısıyla toplu ulaşımın kullanılmasını teşvik etmiş oluyoruz. İETT, okulların açılmasıyla birlikte pazartesi günü itibarıyla kış tarifesine geçecek, otobüs ve metrobüs seferleri oldukça üst seviyede artırılmış olacaktır. İETT’nin yanı sıra Metroistanbul tarafında da gerçekleştirilecek artışlarla beraber, 9 Eylül Pazartesi günü 4 bin 139 ek seferle 763 bin yolcu kapasitesini mevcut sisteme eklemiş olacağız” dedi.

“Veliler servis araçlarıyla çocuklarının okuluna gidebilecek, bireysel araç kullanımız azaltılmış olacak”

Okulların açılacağı ilk gün servis araçlarının dileyen velileri de okullara götüreceğini söyleyen İmamoğlu, "9 Eylül Pazartesi günü servis araçlarımız öğrencilerimizi okula götüreceği gibi aynı zamanda çocuklarına eşlik etmek isteyen velilerimiz de okullara taşınacak. Servis araçlarının vereceği bu katkıyla vatandaşlarımız, ailelerimiz bireysel araçlarını kullanmadan çocuklarının okullarına gidip, yine servis araçlarıyla geriye dönebilecekler” şeklinde konuştu.

“Okul çevresindeki İSPARK otoparkları ilk gün servislere ücretsiz olacak”

Trafik tedbirlerine de dikkat çeken İmamoğlu, “Servis araçlarının yoğun bir parklanma sorunu ile birlikte yollardaki daralmalar İstanbulluların hayatını zorlaştırmaktadır. Bu yönü ile İSPARK ile yaptığımız çalışmayla özellikle okulların çevresinde İSPARK’a ait olan otoparklarımızın servis araçlarına ücretsiz hizmet vereceğini duyurmak isterim. Dolayısıyla tespit ettiğimiz 118 otoparkımız, o gün servis araçlarına ücretsiz hizmet vererek İstanbullu hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştıracaklar” diye konuştu.

“AKOM ve İBB’nin tüm kurumları teyakkuz halinde olacak”

Trafiği aksatacak tüm olumsuz durumların sürekli takip edileceğini söyleyen İmamoğlu, “AKOM (Afet Koordinasyon Merkezi) ve bütün kurumlarımız akıcı trafik imkanlarını sağlamak adına teyakkuz halinde olacak. Özellikle ilk üç gün boyunca, trafiği aksatacak birtakım iş ve işlemler varsa bunlarla ilgili tedbir alındığını ve sürekli takip halinde olacağımızı belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.