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Siyaset İBB Başkanı Ekrem de İstanbul'da olsaydı da basın açıklamasına katılsaydı! Niye kıskandın Tarık balyalı?
Siyaset

İBB Başkanı Ekrem de İstanbul'da olsaydı da basın açıklamasına katılsaydı! Niye kıskandın Tarık balyalı?

Başkanı Ekrem İmamoğlu şehir dışında tatildeyken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın sahada selle mücadelesini hazmedemeyen İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, Vali Yerlikaya'yı hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-11 22:02:00 -
İBB Başkanı Ekrem de İstanbul'da olsaydı da basın açıklamasına katılsaydı! Niye kıskandın Tarık balyalı?

 Yeniakit.com.tr 

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sorumlu olduğu kentte yaşanan sel felaketinde sahada vatandaşlarla birlikte selle mücadele ederek, kameralar karşısında geçip kamuoyunu bilgilendirdi.

Vali Yerlikaya, Esenyurt'un Yeşilyurt ve Pınar mahallelerinde incelemelerde bulundu. Ardından yaşanan afetle ilgili basın açıklaması düzenledi.

Niye kıskanıyorsun Balyalı?

İstanbul sel felaketi yaşarken başkanı Ekrem İmamoğlu tatilde olan İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı basın toplantısı üzerinden hedef aldı.

Devletimizin Valisine her zaman saygımız sonsuz ama bu fotoğraf nedir Allah aşkına? Sayın İstanbul Valimiz yanında AKP'nin İl Başkanıyla birlikte yoğun yağıştan etkilenen bölgede basın toplantısı düzenliyor. Şimdi bu görüntü kabul edilebilir mi?

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