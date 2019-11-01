İBB, balık-ekmeği kaldıracaktı... Mahkeme kararını verdi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerin 1 Kasım'a kadar boşaltılması için ihtarname göndermişti.

Tarihi Eminönü Turizm Balık Ekmek Kooperatifi'nin başvurusu üzerine, İstanbul 4. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Tarihi Eminönü Turizm Balık Ekmek Kooperatifi yöneticilerinden Bayram Ceylan, "Yürütmeyi durdurma kararı almak için başvurduk. Belediyenin verdiği kararda yarın son günümüz ama biz de kanuni haklarımız için mahkemeye başvurduk. Sonucu bekliyoruz, bekleyip göreceğiz. Biz 40 yaş üstündeyiz, kim iş verecek ki bize? Burada yaklaşık 150-200 kişi çalışıyor. Dışarıdan malzeme alanları sayarsan, 300-400 kişiyi buluyoruz. Herkesin kendine göre kredi borçları var, ödemeleri var. Hepimiz mağdur durumdayız. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, elimizde bir sürü malzeme var. Elimizde 400-500 koli kadar balık var, birkaç ton soğanımız var. Bunların hepsi çöp olacak. Bekliyoruz, yargıya güveniyoruz. Başkan İmamoğlu'nun da bundan geri adım atacağını, bizi mağdur etmeyeceğini düşünüyoruz. Yarın biz geleceğiz işimizin başına devlet gelir 'çıkın' derse de kavga edecek halimiz yok, biz devlete baş kaldıracak halimiz yok, devlet bizim devletimiz" demişti.