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İBB, ‘Alo Tercih’ ekibi 66 ilden üniversite adaylarına rehber oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 153 Beyazmasa’ya bağlı ‘ALO Tercih’ ekibi Türkiye genelinde Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren 66 ilden 4962 gence telefonda rehberlik hizmeti sundu

16 Ağustos 2018 Perşembe 18:32
İBB, ‘Alo Tercih’ ekibi 66 ilden üniversite adaylarına rehber oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi üniversite adaylarına tercih dönemi boyunca uzmanlar eşliğinde rehberlik yaptı. İstanbul'da üniversite adaylarına 9 meydanda uzmanlarla danışmanlık hizmeti sunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul dışındaki gençlere de telefonla destek oldu. 153 Beyazmasa Çağrı Merkezi bünyesinde oluşturulan ‘ALO Tercih' ekibi 66 ilden 4962 gence telefonda rehberlik hizmeti sundu. 1-14 Ağustos tarihleri arasında Türkiye'nin 7 bölgesinden ALO 153'ü arayan üniversite adayları puanları ve yüzdelik dilimlerini uzmanlarla paylaşarak gelecekleriyle ilgili en doğru tercihi yapabilmek için ücretsiz danışmanlık hizmeti aldı.

Adaylara detaylı şekilde tercih edilecek bölümler ile ilgili bilgi veren ‘‘ALO Tercih'' ekibi aynı zamanda Tercih Danışma Merkezleri'nde de rehberlik desteği sağladı. Tercih Danışma Merkezleri bu yıl 9 meydanda 35 bin üniversite adayına da birebir hizmet verdi.

Türkiye genelinde ‘‘ALO Tercih'' Hattı ile İstanbul'un 9 ayrı merkezinde büyük ilgi gören tercih danışma merkezlerinden yararlanan üniversite adayları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal olmak üzere emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.  

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 18:32
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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