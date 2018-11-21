"İBB adayı yüzde 99,9999 Binali Yıldırım"

Her seçim sürecinde olduğu gibi, 2019 yerel seçim sürecinde de herkes farklı bir iddia ile gündeme geliyor. Son olarak HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için AK Parti'nin adayının yüzde 99 Binali Yıldırım olduğunu ifade etti. Ayrıca Altaylı, Büyükçekmece, Ümraniye, Sarıyer, Beyoğlu, Zeytinburnu, Bakırköy, Üsküdar ve Esenler adaylarının da belirlendiğini iddia etti.

Altaylı'nın bugünkü yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yüzde 99,9999 Binali Yıldırım. AK Parti İstanbul Büyükşehir’i asla ve kat'a riske atmak istemiyor belli.

Beyoğlu için Haydar Ali Yıldız kesinleşmiş.

Beyoğlu’nda 3 dönemini dolduran Misbah Demircan ise Sarıyer’e aday oluyor.

Büyükçekmece’de Recep Erol, Ümraniye’de İsmet Yıldırım, Bakırköy’de sürpriz ve tanıdık bir isim, Ali Talip Özdemir, Zeytinburnu’nda Ömer Arısoy AK Parti’nin adayları.

Esenler ve Üsküdar’da ise mevcut başkanlarla devam kararı alınmış."