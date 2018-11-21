0553 313 94 23

"İBB adayı yüzde 99,9999 Binali Yıldırım"

Mart 2019 yaklaşırken, bir tahmin de Fatih Altaylı'dan geldi. Altaylı, AK Parti'nin İBB adayının yüzde 99 Binali Yıldırım olduğunu ifade etti.

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:35
"İBB adayı yüzde 99,9999 Binali Yıldırım"

Her seçim sürecinde olduğu gibi, 2019 yerel seçim sürecinde de herkes farklı bir iddia ile gündeme geliyor. Son olarak HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için AK Parti'nin adayının yüzde 99 Binali Yıldırım olduğunu ifade etti. Ayrıca Altaylı, Büyükçekmece, Ümraniye, Sarıyer, Beyoğlu, Zeytinburnu, Bakırköy, Üsküdar ve Esenler adaylarının da belirlendiğini iddia etti.

Altaylı'nın bugünkü yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yüzde 99,9999 Binali Yıldırım. AK Parti İstanbul Büyükşehir’i asla ve kat'a riske atmak istemiyor belli.

Beyoğlu için Haydar Ali Yıldız kesinleşmiş.

Beyoğlu’nda 3 dönemini dolduran Misbah Demircan ise Sarıyer’e aday oluyor.

Büyükçekmece’de Recep Erol, Ümraniye’de İsmet Yıldırım, Bakırköy’de sürpriz ve tanıdık bir isim, Ali Talip Özdemir, Zeytinburnu’nda Ömer Arısoy AK Parti’nin adayları.

Esenler ve Üsküdar’da ise mevcut başkanlarla devam kararı alınmış."

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 11:35
  1. İstanbul
  2. ak parti
  3. binali yıldırım
  4. fatih altaylı

YORUM YAZ

  • ÇorumluÇorumlu44 dk önce
    Binali bey şamar oglanımı önce İzmir'e koydunuz kaybetti. Şimdi de çok kritk bir süreçte İstanbul adayı yapıyorsunuz. İnşaallah burda da kaybetmez. Seçilirse iyi işler yapacagından şüphemiz yok.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Erdoğan, İspanya Büyükelçisini kabul etti
  1. Erdoğan, İspanya Büyükelçisini kabul..
  2. n11.com'dan Dünya Televizyon Günü..
  3. Akit ailesinin acı günü
  4. TOKİ fiyatları TOKİ Sinop Dikmen..
  5. 160 km hızla yola uçtu! Giydiği..
  6. Hamas heyeti Mısır'ı ziyaret edecek
  7. "Değirmenci Nine" teknolojiye meydan..
  8. Allianz Grubu'ndan 8,7 milyar avroluk..
  9. Danimarka'da Türk genci öldürüldü!
  10. Paraşütte "el ele" rekor denemesi
  11. Afrin şehidi adına Etiyopya'da mescid
  12. "ABD, Sincar'da PKK'ya destek veriyor"
  13. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
  14. Döviz kurları
  15. 17. MÜSİAD EXPO başladı
  16. Ahşabı dantel gibi işliyor
  17. Kadına yönelik şiddete karşı "turuncu"..
  18. "Türk Dış Politikasının Analizi: AB,..
  19. Eski CHP'li başkandan Mansur Yavaş'ın..
  20. Çavuşoğlu'ndan Hakan Atilla açıklaması!
Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!
AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!
AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
Rusya'da kritik Türkiye açıklaması!
Rusya'da kritik Türkiye açıklaması!

Günün Karikatürü

21 Kasım 2018
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'den istifa etti
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'den istifa etti
Dünya devinden İsrail'e şok! Hepsini kaldırdı
Dünya devinden İsrail'e şok! Hepsini kaldırdı