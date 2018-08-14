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İBB, 35 Bin üniversite adayına rehber oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren üniversite adayı gençlere tercih dönemi boyunca ücretsiz tercih danışma hizmeti sundu. İstanbul’un 9 meydanındaki tercih merkezlerinde ve ALO 153 üzerinden 35 bin genç üniversite tercihlerinde İBB’den destek aldı.

14 Ağustos 2018 Salı 17:50
İBB, 35 Bin üniversite adayına rehber oldu

Üniversite tercih döneminde son güne girildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Tercih Danışma Merkezleri 14 günlük sürede 35 bin üniversite adayının tercihlerinde uzmanlar eşliğinde rehberlik yaptı.

14 yıldır devam eden İBB Tercih Danışma Merkezleri, bu yıl İstanbul'un 9 meydanında ve ALO 153 üzerinden ücretsiz danışmanlık hizmeti verdi.

97 TERCİH UZMANI İLE ÜCRETSİZ REHBERLİK

Avrupa Yakası'nda 4 platform 2 otobüs 48 tercih uzmanı, 8 destek personeli, Anadolu Yakası'nda ise 3 platform, 25 tercih uzmanı, 5 destek personeli ile üniversite adayı gençlerin tercihinde yardımcı oldu. ALO 153 tercih merkezinde ise 24 tercih uzmanı İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından gençlere rehberlik yaptı.

14 YILDA YARIM MİLYON GENCE TERCİH HİZMETİ

İBB Tercih Danışma Merkezleri, 1-14 Ağustos tarihleri arasında Bakırköy, Şirinevler, Gaziosmanpaşa, Şişli Cevahir önü, Kadıköy, Sultanbeyli ve Üsküdar meydanlarında kurulan çadırlarda, Beşiktaş ve Silivri'de bulunan Mobil Tercih Merkezi'nde ve ALO 153 üzerinden yaklaşık 35 bin gencin üniversite tercihlerine rehberlik yaptı. 14 yıldır devam eden projede bugüne kadar ise 500 bini aşkın gence hizmet verildi.

MOBİL TERCİH EKİBİ 30 ENGELLİ ÖĞRENCİYE EVDE TERCİH YAPTIRDI

İBB, bu yıl engelli üniversite adayları için Mobil Tercih Ekibi kurdu. Mobil tercih hizmetinden yararlanmak için başvuruda bulunan engelli öğrencilerin evlerine giderek üniversite tercihlerini yapmaları sağlandı. Bu yıl ilk kez uygulamaya sokulan proje ile 30 engelli gencin evine gidilerek üniversite tercihinde rehberlik hizmeti sağlandı.  

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 17:50
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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