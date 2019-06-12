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İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor

İbrahim Tatlıses, Türkiye-İzlanda maçı sırasında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ya çok sert tepki gösterdi. Tatlıses, "Çarpılmış gibi oynuyor hayırdır bizim bildiğimiz Hakan bu olamaz" dedi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 16:31
İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor

İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na sert sözlerle yüklendi. Tatlıses, "Çarpılmış gibi oynuyor hayırdır bizim bildiğimiz Hakan bu olamaz" ifadelerini kullandı.

Zaman zaman sosyal medya hesabından yayınladığı mesajlarla adından söz ettiren İbrahim Tatlıses, İzlanda- Türkiye maçındaki Hakan Çalhanoğlu yorumuyla yine çok konuşuldu.

"Çarpılmış gibi oynuyor"

Twitter hesabından İzlanda-Türkiye maçı sonrası mesaj yayınlayan İbrahim Tatlıses, "Kardeşim bu Hakan çarpılmış gibi oynuyor hayırdır bizim bildiğimiz Hakan bu olamaz hocam uyarıyorum sizi." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 16:31
  1. İbrahim Tatlıses

YORUM YAZ

  • Celil yağmuroğluCelil yağmuroğlu19 dk önce
    Tatlıses çok haklı fransa maçında oynanan milli takım ama Milli olmamız gerek maçtı,,bizlere her türlü hakaret yaptılar ,,milli ruhlu daha canlı olmamız gerekirken üzülerek söyleyelim Onlar Türkiyeyi,,Milleti ve Bayrak ruhundan yoksun,,Bu maç bir Türkün haysiyetine ,Şerefine ,Namusuna ,Milletine ,Bayrağına, Hakaret ettiğin zaman ,,ayağını kıran ölür ama bu maçı vermezdi,,DEMEK FUTBOLCULARIMIZDAN DERS ALMAMIZ GEREK,,TÜRK MİLLETİNİN OSMANLI RUHU KAYB OLMUŞTUR,,,,İŞTE. ALINSİZE. ÇAĞDAŞ ,,TÜTK GENÇLİĞİ...BİR DAHA HİÇ. MAÇ SEYİR ETMEYECEĞİM,,YAZIKLAR OLDUN,,,Vesselam,,

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