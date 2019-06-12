İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor

İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na sert sözlerle yüklendi. Tatlıses, "Çarpılmış gibi oynuyor hayırdır bizim bildiğimiz Hakan bu olamaz" ifadelerini kullandı.

Zaman zaman sosyal medya hesabından yayınladığı mesajlarla adından söz ettiren İbrahim Tatlıses, İzlanda- Türkiye maçındaki Hakan Çalhanoğlu yorumuyla yine çok konuşuldu.

"Çarpılmış gibi oynuyor"

Twitter hesabından İzlanda-Türkiye maçı sonrası mesaj yayınlayan İbrahim Tatlıses, "Kardeşim bu Hakan çarpılmış gibi oynuyor hayırdır bizim bildiğimiz Hakan bu olamaz hocam uyarıyorum sizi." ifadelerini kullandı.