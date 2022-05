IAB Europe AdEx 2021 Benchmark çalışması, Dijital reklamın tüm pazarlarda çift haneli olarak büyüdüğünü ortaya koydu

Avrupa’da dijital reklam yatırımları %30,5 büyüyerek 92 Milyar Euro’ya ulaştı.

25 Mayıs’ta Madrid’te gerçekleştirilen Interact Konferansı’nda açıklanan AdExBenchmark 2021 Raporu’na göre Avrupa Dijital Reklam Yatırımları 2021’de %30,5 artarak 92 milyar Euro’ya ulaştı.

IAB Avrupa AdExBenchmark araştırması dijital reklam pazarını üç ana başlıkta inceliyor: Display, Arama Motoru ve İlan Sayfaları. Bu formatlardaki büyüme, gelişen cihaz kullanımı ve tüketim alışkanlıklarındaki değişikliklerle de destekleniyor.

2021 Dijital Reklam Yatırımları

Ad Ex Benchmark çalışması Avrupa’da on altı yıldan beri yapılmakta ve 28 ülkeyi kapsamaktadır. Ad Ex Benchmark Raporu’na göre 2021'de hiçbir ülke dijital reklamcılıkta düşüş yaşamadı. Bu büyüme, dijital reklam pazarının COVID-19'un zorluklarının ve etkisinin üstesinden gelerek toparlandığını gösteriyor.

Rapor, 2021 yılında tüm pazarların iki haneli büyüme kaydettiğini ortaya koydu. Türkiye 18 milyar 867 milyon TL’ye ulaşan dijital reklam yatırımları ile Avrupa'nın büyüme gösteren ilk 10 ülkesi ve ortalamanın üzerinde büyüme gösteren 7 ülkesi içinde yer alıyor.

En Güçlü Büyüme Dijital Ses ve Videoda

Çalışma, dijital sesin 2021'de %51,3 ile en büyük büyümeyi gördüğünü gösteriyor. Dijital ses pazarı hala küçük olsa da olumlu bir büyümeyi temsil ediyor. Video da %46,2 gibi etkileyici bir artışla 18,5 milyar Euro'ya ulaştı. Bu arada, display %34,5 artarak 45,6 milyar Euro'ya, arama ise %29,9 artışla 39,5 milyar Euro’ya ulaştı.

IAB Yönetim Kurulu Başkanı Ayşen Akalın “Türkiye geçen sene olduğu gibi Avrupa’da en fazla büyüme gösteren ülkeler arasında yer almaktadır. 92 milyar Euro’ya ulaşan Avrupa Dijital Reklam Yatırımlarının %50 den fazlasının geçen sene olduğu gibi sırasıyla İngiltere, Almanya ve Fransa’da gerçekleştiğini görüyoruz. Türkiye Avrupa ortalamasının üzerinde büyüme gösteren 7 ülke arasındadır. Bununla birlikte yatırım içindeki toplam payı %2,6 olarak gerçekleşerek bu sene 10. sırada yer almıştır. Kişi başına düşen reklam harcamaları sıralamasında 28 Euro ile 21. sıradadır. Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında reklam yatırımları büyümesi yüksek gerçekleşmesine rağmen kişi başına düşen reklam yatırımlarının düşük olması Türkiye’deki dijital reklam yatırımlarının büyüme potansiyeline işaret etmektedir” dedi.