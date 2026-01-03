İran Tavuğu (Beç) Neden Popüler? Yumurta Verimi Nasıl?

İran tavuğu (ya da yaygın adıyla Beç tavuğu), genellikle bireysel ve küçük kümeslerde yumurta elde etme amacıyla değil, ticari yetiştiricilikte eti için tercih edilen bir türdür. Yıllık yumurta verimi diğer tavuk türlerine kıyasla nispeten düşük olsa da, etinin üstün lezzeti ve kalitesi bu türün yetiştiriciliğini oldukça cazip kılmaktadır. Bu tavuklar, hem et hem de yumurta için yetiştirilebilir ve yumurtaları da tüketilebilmektedir.

İran Tavuğunun Temel Özellikleri ve Yetiştiricilik Avantajları

Özünde Afrikalı olmasına rağmen, İran tavukları Anadolu gibi dört mevsimin yaşandığı bölgelerde dahi rahatlıkla yetiştirilebilir. Bu tür, iklim değişikliklerine kolayca uyum sağlayabilmesiyle bilinir. Ayrıca, bağışıklık sistemlerinin yüksek olması, yetiştirme ve büyütme süreçlerini kolaylaştırır. Kafes ortamında da son derece sakin yapılarıyla yetiştiricilerin iş yükünü azaltırlar.

Beç Tavuğu Yumurta Verimi ve Kuluçka Süreleri

Beç tavuğunun yumurta verimi, kümes koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Ilıman iklimlerde yumurtlama süresi yaklaşık 40 hafta sürer. Kapalı ve kontrollü kafes sistemlerinde, soğuk iklimlerde bile sera benzeri koşullar sağlanarak yıllık üretim ortalama 170-180 adede kadar çıkarılabilir. Bu sayede, ideal koşullar sağlandığında yumurtaların 100’den fazlasından civciv elde etmek mümkündür. Kontrolsüz açık alanlarda yetişen İran tavuklarının üretimi ise daha düşüktür; bu koşullarda yıllık 70-100 arası yumurta elde edilir. İran tavuğunun kuluçka süresi ortalama 24 ila 28 gün arasında değişir.

Dişi İran tavukları yaklaşık 7-8 aylıkken yumurtlamaya başlar. Ancak yumurta üzerine yatmalarını (kuluçka eğilimi) beklemeniz bir seneyi bulabilir. Erkekler ise dişilerden daha kısa sürede cinsel olgunluğa erişir. Hızlı bir üretim döngüsü başlatmak isteyen yetiştiriciler, döllenmiş yumurta elde etmek için damızlık seçiminde erkeklerin dişilerden daha yaşlı olmasına özen göstermelidir. İran tavukları genellikle ilkbahar mevsiminde (Nisan – Mayıs) üremektedirler. İdeal kümes yönetiminde, İran tavukları genellikle 2-3 yıl boyunca yüksek verimli yumurta üretimine devam eder; bu süreden sonra verim yılda 30 adede kadar düşebilir.