Hz. Süleyman'ın hazinesi o ilimizde mi? Ünlü araştırmacı duyurdu: Tonlarca altın, elmas, piramit...

Tarih boyunca sayısız hazine avcısı Kral Süleyman'ın kutsal metinlerde bahsedilen altın ve bakırla süslenmiş tapınaklarını bulmak için uğraşıyor.

Fakat kimse bu hazineleri ve tapınakları bulamadı. Zaman zaman "Hz. Süleyman'ın hazinesine ait olduğu düşünülen altınlar bulundu" gibi haberler sürekli gündemi meşgul etse de bu gelişmeler haliyle iddiadan bir adım öteye gidemiyor.

Zehirli Mikrofon Youtube kanalından Coşkun Deniz'in 3 bölümlük uzun araştırmaları sonrası Türkiye gündemini uzun süre meşgul eden sonuçlar ortaya çıktı.

Coşkun Deniz, Manisa'da yapılan araştırmalar sonucunda söz konusu bölgede Hz. Süleyman'a ait olduğu düşünülen hazineler ve piramitlerin var olabileceğini öne sürdü.

Deniz ve ekibi bölgede frekans ölçümleri sonucunda çok önemli bulgulara ulaştı.

Coşkun Deniz'in araştırmalarına vesilen olan ve bölgedeki kazıyı başlatan Sezai Bey ise, bölgedeki hazinenin kesin olarak Hz. Süleyman'a ait olduğunu ifade ediyor.

Ünlü araştırmacıya göre, bölgede hiç akla gelmeyecek büyüklükte bir hazine var.

Konuyla ilgili Ferda Yıldırım'ın kanalına değerlendirmelerde bulunan Coşkun Deniz, 'Manisa'da neler bulundu?' sorusuna "Aktif piramitler var. Tonlarca altın ve elmas var. Hz. Süleyman’ın emrine verilen cinler var değil mi? Cin öğrendiğim kadarıyla yabancı, insan olmayan anlamına geliyor. Bu kadar yüksek bir hıza ulaşabilme yeteneği kime ait olabilir. Onun emrine bazı cinler veriliyor. Bir takım savaşlarda, ona bazı inşa işlerinde yardımcı oluyorlar. Orada farklı boyutlardaki canlılar var. Piramidin içerisinde dünya dışı havada asılı araç meselesi var. Altından yapılmış bir araç olduğunu düşündüğümüz bir cisim var" dedi.