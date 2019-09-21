Hz. Ömer’in idarecilerine hitabı

Hz. Ömer bir gün Cabiye denilen şehirde dolaşırken bir ihtiyarın dilendiğini görür. Hz. Ömer yanında bulunan şehrin idarecisi durumundaki insanlara dilencilik yapan yaşlının halini sorar. Kendisine cevaben dilencilik yapan o ihtiyar yaşlı ve geliri olmayan bir Yahudi’dir derler. Hz. Ömer biraz öfkelenir, bu vaziyette o dilencilik yapan yaşlının ödediği vergisini kaldırır. Bundan sonra bu yaşlıdan vergi almayınız talimatını verir ve sonrasında Cabiye şehrinin idarecilerine şöyle söyler:

“Siz ondan zamanında vergi alıyordunuz. İhtiyarlayınca da kendisini dilenmeye terk ettiniz öyle mi?”

Ve işin enteresanı Hz. Ömer dilencilik yapan yaşlı Yahudi’ye dönerek:

“Sana insaflı davranmadık. Gençliğinde senden vergi alıyorduk. İhtiyarlayınca yüz üstü bıraktık” der ve sonra kendisine beytülmalden yeteri kadar maaş bağlar.