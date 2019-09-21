Hz. Ömer’in idarecilerine hitabı
Cabiye şehrinde dolaşırken ihtiyar Yahudi bir dilenci gören Hz. Ömer, “Siz ondan zamanında vergi alıyordunuz. İhtiyarlayınca da kendisini dilenmeye terk ettiniz öyle mi?” der.21 Eylül 2019 Cumartesi 11:50
Hz. Ömer bir gün Cabiye denilen şehirde dolaşırken bir ihtiyarın dilendiğini görür. Hz. Ömer yanında bulunan şehrin idarecisi durumundaki insanlara dilencilik yapan yaşlının halini sorar. Kendisine cevaben dilencilik yapan o ihtiyar yaşlı ve geliri olmayan bir Yahudi’dir derler. Hz. Ömer biraz öfkelenir, bu vaziyette o dilencilik yapan yaşlının ödediği vergisini kaldırır. Bundan sonra bu yaşlıdan vergi almayınız talimatını verir ve sonrasında Cabiye şehrinin idarecilerine şöyle söyler:
“Siz ondan zamanında vergi alıyordunuz. İhtiyarlayınca da kendisini dilenmeye terk ettiniz öyle mi?”
Ve işin enteresanı Hz. Ömer dilencilik yapan yaşlı Yahudi’ye dönerek:
“Sana insaflı davranmadık. Gençliğinde senden vergi alıyorduk. İhtiyarlayınca yüz üstü bıraktık” der ve sonra kendisine beytülmalden yeteri kadar maaş bağlar.
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