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Hz. Muhammed'e saldıran CHP'li başkandan bir skandal daha: AK Partili olduğu için işten çıkarıldı

CHP’li Kemalpaşa Belediyesi’nde işçi kıyımı devam ediyor. Belediyede çalışan iki çocuk babası Kemal Asrak, “Seçimde ‘CHP’ye oy attığını kanıtlarsan işinden olmazsın’ dediler. AK Partili olduğum için çıkardılar” dedi.

23 Ağustos 2019 Cuma 10:31
Hz. Muhammed'e saldıran CHP'li başkandan bir skandal daha: AK Partili olduğu için işten çıkarıldı

İzmir'in CHP'li Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'nın skandalları bitmek bilmiyor.

Hz. Muhammed’e (s.a.s) saldırmıştı!

Katıldığı bir televizyon programında, Türkiye'de bulunan Suriyelilere adeta nefret kusan ve "Suriyelileri buradan kovacağız" diyerek büyük tepki çeken Karakayalı, kendisine ait sosyal medya hesabı üzerinden "Biz pilavı eliyle yiyen, deve sidiği içen, kadın aşağılayan Arab'ın ümmeti değiliz" şeklindeki paylaşımı büyük tepki çekmişti. Hz Muhammed'e (s.a.s.) hakaret içerikli paylaşım üzerine, hem takipçileri hem de diğer sosyal medya kullanıcıları Karakayalı'ya yoğun tepki göstermişti.

CHP'li başkandan Peygamberimize alçak hakaret! Rezalet paylaşım büyük tepki çekti

AK Partili olduğu için işten çıkardı

İşçi kıyımına da aralıksız devam eden Karakayalı'nın son kurbanı evli üç çocuk babası 46 yaşındaki Kemal Asrak oldu. 15 yıllık evli Asrak, "2 senedir belediyede temizlik görevlisi olarak çalışıyordum. Seçimler öncesinde benden CHP'ye oy atmamı istediler. O atarken de 'fotoğrafını çek, kanıtla' dediler. CHP'ye oy attığımı kanıtlarsam işten çıkartmayacaklarını söylediler. Ben gittim AK Parti'ye oy attım. Bana, 'Sen AK Partilisin' dediler ve işten çıkardılar. AK Partili olduğum için işimden oldum" diye konuştu.

Belediyede çalışırken aksatmadan işini yaptığını belirten Arsak, "Evimin kirasını ödeyemiyorum. Elektrik su parasını veremedim. Eşim ev hanımı, çalışmıyor. Tazminatımı da vermediler. Çocuklarım okula başlayacak. Okul ihtiyaçlarını alamayacağım. Bu bir baba için çok kötü bir durum" dedi.

AK Partili Arif Uğurlu Başkan zamanında belediyede çok güzel çalıştıklarını söyleyen Arsak, "Belediye CHP'ye geçince bizi kapının önüne koydular. Haksızlık yaptılar. Bir önceki dönem belediye AK Parti'ye geçince kimse işten çıkartılmamıştı. CHP döneminde bize acımadılar" dedi.

Çocukları da üzgün: Zor durumdayız

Seçimlerden önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Kimseyi işten çıkartmayacağım. Namus ve şeref sözü veriyorum' şeklindeki sözlerini hatırlatan Aksak, "Namus sözü verdiler. Tutmadılar" dedi.

Kazım Dirik Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Güldane Asrak, "Babam işsiz kaldığı için okul ihtiyaçlarımı karşılayamıyor. Ekonomik sıkıntı çekiyoruz. Bir an ön önce babamın iş bulmasını diliyorum" ifadesini kullandı. 11 yaşındaki Kazım Dirik Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Mehmet Asrak, "Babam işsiz kaldıktan sonra ev ihtiyaçlarımızı karşılayamıyor. Zor durumdayız" diye konuştu.

Kaynak: Sabah

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 10:31
  1. İzmir
  2. Rıdvan Karakayalı
  3. Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı
  4. Kemal Asrak
  5. işçi kıyımı

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  • CEVAT CEVAT 30 dk önce
    BU KAFIR MUSRIK DUNBUK....ISLAM DUSMANI DOMUZ .SELANIK SABATAIST...YAHUDIDIR..............................PUTPEREST KAFIRDIR..................PUTLARA TAPAN TAS DEVRINDEN KALMA FOSIL KAFALI SIZOFREN AKILLIMANYAK ..PISLIK LAGIM KANALIDIR......BOYLELERININ YERI ATESTIR CAHIMDEKI GALLA KUYUSUDUR......INSALLAH GEBERIP ZIBARDIGI ZAMAN YARI HAZIRDIR..........POSTALANACAKTIR...........ATESLERI BOL OLSUN.....
  • BOYCOTT ISRAEL(BDS)BOYCOTT ISRAEL(BDS)32 dk önce
    Kilicdaroglunuza "sidik" icen,inege tapan,file tapan,maymunlara tapan bir Ghandi pisligini örnek aldiniz zamaninda..sizler icin fark etmez ha raki icmissiniz ha sidik iceni övmüssünüz,ikiside kafa yapiyordur siz ruhu bozuklarinda..
  • Mehmet GökdemirMehmet Gökdemir36 dk önce
    Bunlar hastalıklı kişiler bunlar müslüman düşmanlığından kurtulamazlar Allaha saldık bunları
  • Yalman Güç Yalman Güç 41 dk önce
    "Ağlasam her lahza hakkım yokmudur/Göklere çıksa figanım çokmudur"-Kemani Serkis Rast şarkı.Seçimlerde "bana bir şey olmaz " diye pasif oturanlar,bıçakkemiğe dayanınca ağlaşıyorlar.Halbuki CHP sandıkta nasıl oylar CEB ELLEZİ edilir mütehassısı olduğu konularda mensuplarını tam randıman çalıştırmış,bu günkü fecaatı meydana getirmiştir.Kulaklara küpe ola.
  • fıratfırat42 dk önce
    deve sidiğine muhtaç olursun inşallah
  • EmreEmre44 dk önce
    Öyleyse Ak Parti de belediyelerdeki Chp, Hdp, İp, Sp oy verenleri tespit etsin ve atsın.Bu mu yani?

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