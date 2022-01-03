Hz. Meryem'e 'fahişelik' iftirası! O ilahiyatçıya tepki yağıyor! "Dekanlık, İslam'ı değil hocasını koruyor"

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İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Psikolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Dekan Yardımcısı Dr. Cihad Kısa’nın bir konuşmasına ilişkin kayıtlar sosyal medyada yayıldı ve bazı kesimlerin tepkisine neden oldu.

#CihatKısaGörevdenAlınsın etiketiyle tepkilerini dile getiren vatandaşlar, Kısa'nın Hz. Meryem'e fahişelik imasında bulunduğunu belirtti. Binlerce sosyal medya kullanıcısı vatandaş, Cihad Kısa'ya tepki gösterdi.

Cübbeli Ahmet Hoca: Kendi annemize böyle bir iftira atıldında...

Cübbeli Ahmet Hoca da Cihad Kısa'ya tepki gösterenler arasında yer aldı.

Sosyal medyadan tepkisini dile getiren Cübbeli Ahmet Hoca şu açıklamada bulundu:

Dün akşam Akit TV'de katıldığım "Kırmızı Masa" programında ismini vererek reddiye yaptığım Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Din Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanı Cihat Kısa, Kur'ân-ı Kerîm'deki Meryem Sûresi'nin âyetlerini inkâr etmiştir.

Buna ilâveten, Meryem Vâlidemiz hakkında Rabbimiz Âl-i Imrân Sûresi'nin 42. Âyet-i kerîmesinde: "Ey Meryem! Şüphesiz Allah seni seçti, seni tertemiz kıldı ve bütün âlemlerin kadınlarına karşı seni ihtiyâr etti" buyurarak Meryem Vâildemizin bütün kötülüklerden ve günahlardan arındırıldığını bize haber vermektedir.

Bu şahıs ise, bu âyet-i kerîmeye rağmen Meryem vâlidemiz hakkında büyük bir iftirâya imzâ atmış, kendisine:

"İşte o kısmı yalandır" diyerek îtirâz eden Müslüman talebeye "Bilemem" demek sûretiyle Meryem Vâlidemize büyük bir fuhuş iftirâsı atmış, böylece Kur'ân'ı inkâr ile irtidâtını izhâr etmiştir.

Bir de talebelere kâfirlerin: "Allah niçin cehennemle bu kadar korkutuyor, herhalde onun da psikolojisi bozuk" gibi laflarını naklederek İlâhiyat câmiasının maalesef ne hâle geldiğini açıklama husûsunda artık bize reddiye yapma hâceti bırakmayacak şekilde ortaya koymuştur.

Artık bu gibi adamların Dekan Yardımcısı ve Kurum Başkanlığı yaptığı okullara hangi Müslüman çocuğunu güvenle gönderebilir?

Kendi annemize böyle bir iftira atılsaydı nasıl tepki vermemiz gerekiyorduysa Meryem Vâlidemize yapılan bu iftirâyı daha ileri derecede reddetmemiz ve yetkilileri bu gibi adamları görevlerinden uzaklaştırma husûsunda uyarmamız gerekmektedir.

Bu adamın hezeyânı öyle büyük bir iftirâdır ki; gökler yere inse azdır. "Ağızlarından çıkan kelime ne kadar büyük oldu." [Kehf Sûresi 5] âyeti bu hakîkati nâtıktır.

Bu adamlar, din öğrenmek için bu okula giden talebelere bu şirk îtikatlarını aşıladıkları sürece ve bunlara müsâmaha edilip bu vazîfeler bu misilli kişilerle dolu olduğu sürece ne fiyatlar ucuzlar, ne ekonomi düzelir, ne hiç bir felâh umulur.

Bu kişiye ismini vererek ilk reddiye yapmak Akit TV'de bu fakîre nasîb olmuştur, diğer reddiye yapanları tebrîk etmekle beraber ismini vermekten çekinmelerini gereksiz bir korku olarak nitelemekteyim.

Allah, diğer hocalarımıza da bu husûsta hamiyyet-i İslâmiyye'de ziyâde yakîn ihsân eylesin de bundan sonra bu insanları isim vererek teşhîr etmeye onları da muvaffak eylesin.

Allah, İmam-Hatip ve İlâhiyat talebelerini bu îman hırsızlarının şerlerinden muhâfaza eylesin, onlara da hocalarının şirk ve bid'at içerikli görüşlerine karşı mücâdele verme şuurunu ihsân eylesin. Âmîn!

İmam-Hatip ve İlâhiyattaki bâzı hocalar hakkında yaptığım açıklamaların ne kadar haklı ve yerinde olduğu böylece daha iyi ortaya çıkmıştır. Keşke haklı çıkmasaydım.

İhsan Şenocak: İlahiyatları temizleyin!

İhsan Şenocak Hoca da İlahiyatların temizlenmesi çağrısında bulunarak tepkisini dile getirdi:

İlahiyatta bir hoca Hz Meryem annemize fahişelik isnadında bulunuyor ve herkes susuyor. #CihatKısaGörevdenAlınsın diye tag açılmış.Almazlar.

Ey YETKİLİLER! Bari bir oryantalist üniversitesi kurun da bunun gibi Kur’an'a sövenleri oraya doldurup ilahiyatları temizleyin!

Yusuf Kaplan: Dekanlık, İslâm'ı değil hocasını koruyor

"Kur'ân'da Rabbimizin açıkça övdüğü Hz. Meryem'e iffetsizlik isnad eden kişi, ilahiyat'ta nasıl ders verebilir?

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İlahiyat'lar yıpratılmamalı ama ilahiyatlar önce kendi kendilerini yıpratmamalı!

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#CihatKısaGörevdenAlınsın

Dekanlık, İslâm'ı değil hocasını koruyor!

Hasbünallah…"

Dursun Ali Erzincanlı: Hz. Meryem’in “iffetli” sıfatını inkar eden...

Allah Teâlâ’nın övdüğü Hz. Meryem’in “iffetli” sıfatını inkar eden şahsın “ilahiyatçı” sıfatını reddediyorum.

#CihatKısaGörevdenAlınsın

Kerem Önder: Reddiye yapılmasını başta ilahiyat camiasından ve Diyanet'ten bekliyoruz

"İffet numunesi Meryem annemize zina iftirasında bulunan sahte ilahiyatçı için ismen reddiye yapılmasını başta ilahiyat camiasından ve Diyanetten bekliyoruz.

#CihatKısaGörevdenAlınsın"

Bedri Gencer: Bataklık kurutulmalı

"Adam,Kur'ân’ı inkârla iffet timsali Hz.Meryem ile Hz.İsa’ya rezilce iftira atıyor,daha vahimi ilahiyat'ın içinden güçlü bir tepki görmüyor.Demek ki mesele #CihatKısaGörevdenAlınsın diye sivrisinekleri öldürmek değil,bataklığı kurutmak,dinde yangının üzerini örtmek değil,söndürmek"

Kemal Özer: Cihat Kısa görevden alınsın da diğerleri kalsın mı?

"İlahiyat Fakültesini yöneten tiplere bakın

#CihatKısaGörevdenAlınsın'da diğerleri kalsın mı

https://ilahiyat.deu.edu.tr/tr/fakulte-yonetimi/

Rektör

@hotar_nukhet

Hz Meryem validemize zina isnat eden, Hz Îsa Efendimiz (as)'e iftira eden bu ebter hannası ve fakülte yönetimini görevden alır mı?

@RTErdogan"

İşte o ilahiyatçının Hz. Meryem ile ilgili skandal sözleri

Hz. Meryem'e fuhuş isnat eden Cihad Kısa'nın videodaki sözleri şöyle:

“Şimdi bu İsa'ya atfedilen bir şey vardı... 'ilk taşı günahsız olan atsın'. Biliyorsunuz değil mi hikayesini? Hah. Şimdi, olay nasıl, az çok biliyorsunuz. Nasıralı İsa, bir gün duruyor...Yahudiler bir tane kadıncağızı alırlar gelirler. Derler ki, 'Bu kadın zina yaptı ey İsa! Yeni dinin hükmü nedir?’ İsa başını kaldırıp bakmaz. Bir daha söylerler. Yüzü kızarır İsa'nın. Üçüncü söyledikleri zaman, canı sıkılır. Der ki, 'Sizin inandığınız Yahudi şeriatı neyi hükmediyor bununla ilgili? En sevdikleri şey. Yahudiler bunu çok sever. Günah keçisi. O kavram ona ait zaten. 'Recm'. Taşlanıp öldürmek. Tamam. Çağırın ahaliyi. Kazın çukuru. Gömün kadını. Kadını gömerler. Ondan sonra İsa, tarihe geçen o (de mi biz bile biliyoruz şu anda) o muhteşem sözü söyler. 'ilk taşı günahsız olan atsın'. Herkes taşı almıştır. Ağzından salya akıyordur. Bu ahlak bekçileri hep böyledir. Biliyorsunuz değil mi?

Parantez açayım. İtalyan bir gelin vardı. Hani kızcağız... Poppa (Pippa Bacca) mıydı neydi? Gebze'yi geçemedi. Tüm Avrupa'yı geçti. Gebze'yi geçemedi. Bak Gebze’yi geçse Afganistan’ı geçerdi onu söyleyeyim. Afganistan’da kadınsan tehlike değil parlak erkeksen tehlikedir. Sakalsız, makalsız erkeğin gece gündüz parkta dolaşma şansı yoktur. O kadını öldüren adamın karısının sözleri var. ‘Ya akşam haberleri izliyoruz. Bu şerefsizleri sallandıracaksın bir hafta bak bakalım bir daha yapabiliyorlar mı diyormuş. Kadın şaşkın! Yahu akşam bir dünya saydırdı. Kendisi yapmış, inanamıyorum’ diyor. Anladınız mı hikayeyi?.

Dönelim hikayeye: ‘ilk taşı günahsız olanınız atsın’ dedi dimi? Herkes elindeki taşı bırakmıştır. Hikayenin devamı vardır. Bir tane yaşlı kadıncağız. O bırakmamıştır. Taşı bir sallar. Vuramaz. Sağından geçer. Tekrar eğilir, taşı alır. Bir daha sallar. Solundan geçer. Üçüncü defa... Bak üç önemlidir. Hani teslisten önce teslis var zaten. Eğilince, İsa der ki, 'Yeter anne! der. Taş atan kim?'

Öğrenci: Meryem mi?

Cihat Kısa: Hah, 'Sen de der, ben küçükken beni bırakıp bir yerlere gidiyordun' der. Biz anlatıyoruz ‘babasız, mabasız doğdu’ diye ama siz bir de o çocuğun dünyasından bakın babasız doğmaya…Bu, aslında bize anlatılmayan bir hikayedir.

Öğrenci: İşte o kısmı yalandır.

Bilemem! Ama çok önemli bir cümledir. 'Sen de ben küçükken beni bırakıp bir yerlere gidiyordun.’

Dokuz Eylül İlahiyat Fakültesi Dekanlığı'ndan açıklama geldi

Videonun ardından Dokuz Eylül İlahiyat Fakültesi Dekanlığı da bir açıklama yaparak duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dekanlık, kayıtların kesilip eklendiğini ifade etti.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Sosyal medyada yedi yıl önce yapılan bir mezuniyet töreninden görüntüler kullanılarak ve mevcut Dekan Yardımcısının 'Din Psikolojisi' dersinde öğrenciler tarafından tutulan ses kayıtlarından bağlam dışı kesilerek bazı bölümler yayımlanmıştır.

Kayıtların önünden ve sonundan kırpılıp bağlamından koparılarak seçilen bazı cümleler üzerinden dini ve kutsal değerlerimizin aşağılandığı ve hafife alındığı intibaı uyandırılmak istenmiştir. Alıntılanan cümleler üzerine Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'den ayetler eklenerek Fakültemiz ve tüm İlahiyat Fakülteleri haksız ve mesnetsiz iddialarla karalanmak istenmiştir.

İlgili derse ait tüm ses kayıtları elimizde mevcuttur. Konu incelenerek yasadışı yollarla bu içeriği hazırlayanlar ve sosyal medyada yayınlayanlar hakkında gerekli idari ve hukuki işlemler başlatılacaktır”

Öte yandan Dekanlığın Twitter hesabında yorum kısımları kapatıldığı görüldü.