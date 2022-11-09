Hyundai’nin marka değeri 17 milyar dolar

Firma, en iyi 40 marka arasındaki yerini de korudu. Lüks ve premium rakipler hariç otomotiv markaları arasında en hızlı büyüme gösteren Hyundai’nin EV modelleri, bu önemli başarıyı göstermesinde kilit rol oynadı. Firmanın günden güne büyüyen IONIQ serisi ise giderek daha rekabetçi hale gelen EV segmentine yenilikçi teknolojiler ve heyecan verici tasarımlar getirdi. Geçtiğimiz eylül ayında ülkemizde de satışa sunulan IONIQ 5, Hyundai’nin gelecekteki EV modelleri için tasarım ve teknoloji yönünü de belirliyor. Hyundai, gelecek odaklı teknolojilerinin yanı sıra proaktif çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) girişimleriyle de marka güvenilirliğini ve empatisini sürekli olarak artırmaya devam ediyor.