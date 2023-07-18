Hyundai'nin dev yatırımı: Araç tutkunları göz kamaştıran Hyundai Santa Fe ne kadar olacak?

Göz kamaştıran Hyundai yeni Santa Fe ne kadar olacak? - Küresel araç pazarına yeni araçlar girmeye devam ediyor. Araç pazarlarına her geçen gün birbirinden yeni modeller girerken Hyundai firması da yeni Santa Fe ile SUV ailesini genişletmeyi planlıyor.

Hyundai'nin yeni Santa Fe modeli ile SUV ailesini genişletirken getirdiği yenilikler de dikkati çekti. Hyundai firmasından yapılan açıklamaya göre, önceki nesle göre daha güçlü bir izlenim uyandıran yeni Santa Fe modeli, incelikle detaylandırılmış bir dış tasarıma ve genişletilmiş bagaj kapağının açıklığından akan geniş ve çok yönlü bir iç mekana sahip bulunuyor. Tasarı ile göze hitap eden Santa Fe, getirdiği yeniliklerle şimdiden otomobil tutkunlarının gözdesi oldu.

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YENİ SANTA FE DİNAK YAPISIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Hyundai Yeni Santa Fe'nin yüksek motor kapağı ve H şeklindeki farları, cesur ve keskin çamurluklarla birleşirken H şeklindeki ön farlar, görsel bütünlüğü artırmak için H motifli alt ön tasarımla uyum sağlıyor. Böylece, H şeklindeki tasarım öğeleriyle Hyundai'nin "H" amblemi yeniden yorumlanıyor. Hyundai'nin yeni Santa Fe modeli, SUV'a sağlam ve maceracı bir görünüm kazandırıyor.

Parlak renkli koltuklar ve tavan döşemesi, önceki nesle göre daha fazla ferahlık hissi yaratırken, yumuşak dokunuşlu ahşap desenli süslemeler ve narin işlemeli Nappa deri koltuklar da araca sofistike bir tarz katıyor. Yeni SUV Santa Fe ayrıca, bir dizi sürdürülebilir malzeme içeriyor. Süet tavan döşemesi, paspaslar, ikinci ve üçüncü sıra koltuk arkalıkları, geri dönüştürülmüş plastikten yapılırken hava yastığı ve kapı kaplaması da çevre dostu suni deriden yapılmış. Doğal ışıktan ilham alan iç ve dış renkler, yeni Santa Fe'nin benzersiz tarzını vurgulayarak şehir içi veya outdoor etkinliklerde kullanıcısına ilham ve canlılık veriyor.

SANTA FE AĞUSTOS AYINDA TANITILACAK

Hyundai Santa Fe’nin dünya prömiyeri ağustos ayında Hyundai'nin YouTube kanalında yapılacak. Şimdiden otomobil tutkunlarının radarına giren modelin fiyatı merak edilirken henüz Türkiye pazarına ne zaman gireceği ve ne kadara satılacağı da bilinmiyor. Ancak Türkiye şartlarına bakıldığında aracın SUV olmasıyla da birlikte 1 milyon 500 bin liranın üzerinde satılacağı öngörülüyor.

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