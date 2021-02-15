Hyundai’den yeni bir robot daha: TIGER-X
Robot teknolojilerine ve gelişmiş mobilite yatırımlarına devam eden Hyundai Motor Grubu, iki yıl önce CES Tüketici Elektroniği Fuarı’nda görücüye çıkardığı üst düzey mobilite araç (UMV) konseptini, TIGER (Transforming Intelligent Ground Excursion Robot) adıyla seri üretime almaya hazırlanıyor.
Teknolojik robot, Hyundai Motor Grubu’nun Amerika, California’da bulunan New Horizons Studio şirketi tarafından geliştiriliyor. Üstün yetenekleri olan akıllı robot, ulaşılması güç arazilerde ve zorlu doğa koşullarında kullanılacak. Modüler bir platform üzerinde inşa edilen TIGER’ın oldukça kullanışlı bir bacak ve tekerlek sistemi bulunuyor.