  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump'ın sinsi planı deşifre oldu! Müslüman kanı dökmeye doymayan ABD ve İsrail ittifakı İran'ın barış elini bir kez daha itti! Sapkın reklamlarla aile yapımıza dinamit koyuyorlar! Jeff Medina’nın imza attığı rezalete tepki yağdı! Milli Görüş gömleğini çıkarıp CHP vagonuna takılan SP’den dindarlara alçak iftira! Saadet lideri Mahmut Arıkan haddini aşarak yolsuzluğu namazla ve oruçla bir tutmaya kalktı! İmamoğlu'nun liyakatsiz kadroları can aldı! Sözcü suçluyu gizlemek için kırk takla attı! Siyonistlerin ve ABD'nin kanlı ittifakına İran'dan tokat gibi hamle! Dev petrol tankeri abluka zincirlerini paramparça ederek hedefine ulaştı! Malatya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı Erivan'da 18 yıl sonra tarihi zirve! Kafkasya'da yeni bir dönem başlıyor! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş: Biz CHP düşmanı değiliz! Yolsuzluk ve ahlaksızlığa karşıyız... Rusya krizde 200 milyar ruble kar etti Savaşın kazananı Japonya'da anayasa depremi! Başbakan Takaichi'den flaş değişiklik sinyali!
Otomotiv Hyundai’den Türkiye’nin en genç ralli şampiyonuna tam destek!
Otomotiv

Hyundai’den Türkiye’nin en genç ralli şampiyonuna tam destek!

Yeniakit Publisher
Onur Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hyundai’den Türkiye’nin en genç ralli şampiyonuna tam destek!

Hyundai Motor Türkiye, motorsporlarındaki global deneyimini genç yeteneklere verdiği destekle Türkiye’ye taşıyor...

Hyundai Motor Türkiye, Türkiye Ralli Şampiyonası’nda genç pilot Kerem Kazaz’a verdiği destekle motorsporlarındaki varlığını güçlendiriyor.

 

Dünya Ralli Şampiyonası’nda 2014 yılından beri i20 WRCile önemli başarılara imza atan Hyundai’nin bu alandaki bilgi birikimi, Hyundai Motor Türkiye’nin üretim gücüylede destekleniyor. Bugüne kadar 13 farklı model üretimi gerçekleştiren Hyundai Motor Türkiye, global başarı hikayelerine Türkiye’den katkı sunmayı sürdürüyor. İzmit’teki fabrikasında i20 N Rally1’in gövdesini üreterek ülkemize ayrı bir gurur kazandıran Hyundai Motor Türkiye, şimdi de genç ralli pilotu Kerem Kazaz’a sponsorluk desteği vererek Türkiye’deki motorsporlarının gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor. Kazaz, co-pilotu Corentin Silvestre ile birlikte Hyundai i20 N Rally2 ile Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 2026 sezonu boyunca farklı yarışlarda mücadele edecek.

 

Perşembe günü seyirci özel etabı ile başlayan Bodrum Rallisi Cuma günü hava durumunun anlık değişiklik göstermesi ile ekiplere stratejik açıdan zorluk çıkarttı. Islak koşullara rağmen performansını sürdüren Kerem Kazaz günü genel klasmanda lider olarak tamamladı. Cumartesi günü gerçekleşen 5 etabın 4'ünü kazanan ikiliise böylelikle ralliyi 38 saniyelik fark ile kazanmayı başardı. 

 

Türkiye Ralli Şampiyonası’nda Kerem Kazaz'ın Hyundai i20 N Rally2 ile katılacağı bir sonraki rallisi  6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek Yeşil Bursa Rallisi olacak.Toplamda 7 ayaktan oluşan şampiyona, yıl boyunca Türkiye’nin farklı şehirlerinde düzenlenen yarışlarla devam edecek ve İstanbul’daki final yarışıyla tamamlanacak. Kerem Kazaz – Corentin Silvestre ikilisi, Hyundai Motor Türkiye’nin desteğiyle sezon genelinde istikrarlı bir performans yakalayarak şampiyonluk mücadelesi vermeyi hedefliyor. 

 

Hyundai Motor Türkiye, motorsporlarındaki köklü deneyimini genç yeteneklerle buluşturarak hem Türkiye’de ralli sporunun gelişimine destek olmayı hem de markanın performans odaklı yaklaşımını daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

 

14 yıllık motorsporları macerası tam gaz devam ediyor

Almanya'nın Alzenaukentinde 19 Aralık 2012'dekurulan Hyundai Motorsport GmbH (HMSG), Hyundai'nin WRC ve Müşteri Yarışları (TCR) dahil küresel motor sporları faaliyetlerini yönetiyor. 2014 yılında i20 WRC ile Dünya Ralli Şampiyonası'na (WRC) dönen ekip, 2019-2020 yıllarında markalar şampiyonluğunu kazanarak motor sporlarında küresel bir güç haline geldi. Hyundai, WRC'nin yanı sıra, i30 N TCR, Veloster N TCR ve Elantra N TCR araçları ile TCR Dünya Turu veçeşitliyerelşampiyonalardabüyükbaşarılareldeetmeyedevamediyor. 

 

Hyundai ayrıca, motorsporlarında elde ettiği başarıları i20 N, KONA N, i30 N, Veloster N ve Elantra N’den sonra tamamen elektrikli modellerine de aktardı. IONIQ 5 N ve IONIQ 6 N ile 650 beygir saf güç üreten modeller, ralli ve pistlerdeki başarılar da harmanlanarak kullanıcısına günlük kullanımda yarış otomobili keyfi ve ayrıcalığı sunuyor.

Hyundai, 60 ilden gelen çocuğun hayallerini gerçeğe dönüştürdü!
Hyundai, 60 ilden gelen çocuğun hayallerini gerçeğe dönüştürdü!

Otomotiv

Hyundai, 60 ilden gelen çocuğun hayallerini gerçeğe dönüştürdü!

Yerli üretim Vivaro Kamyonet sahnede! Kampanyasıyla dikkat çekiyor
Yerli üretim Vivaro Kamyonet sahnede! Kampanyasıyla dikkat çekiyor

Otomotiv

Yerli üretim Vivaro Kamyonet sahnede! Kampanyasıyla dikkat çekiyor

Otomotivde kalitenin mimarı! Chery’nin liderine büyük onur
Otomotivde kalitenin mimarı! Chery’nin liderine büyük onur

Otomotiv

Otomotivde kalitenin mimarı! Chery’nin liderine büyük onur

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23