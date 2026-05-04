Hyundai’den Türkiye’nin en genç ralli şampiyonuna tam destek!

Hyundai Motor Türkiye, Türkiye Ralli Şampiyonası’nda genç pilot Kerem Kazaz’a verdiği destekle motorsporlarındaki varlığını güçlendiriyor.

Dünya Ralli Şampiyonası’nda 2014 yılından beri i20 WRCile önemli başarılara imza atan Hyundai’nin bu alandaki bilgi birikimi, Hyundai Motor Türkiye’nin üretim gücüylede destekleniyor. Bugüne kadar 13 farklı model üretimi gerçekleştiren Hyundai Motor Türkiye, global başarı hikayelerine Türkiye’den katkı sunmayı sürdürüyor. İzmit’teki fabrikasında i20 N Rally1’in gövdesini üreterek ülkemize ayrı bir gurur kazandıran Hyundai Motor Türkiye, şimdi de genç ralli pilotu Kerem Kazaz’a sponsorluk desteği vererek Türkiye’deki motorsporlarının gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor. Kazaz, co-pilotu Corentin Silvestre ile birlikte Hyundai i20 N Rally2 ile Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 2026 sezonu boyunca farklı yarışlarda mücadele edecek.

Perşembe günü seyirci özel etabı ile başlayan Bodrum Rallisi Cuma günü hava durumunun anlık değişiklik göstermesi ile ekiplere stratejik açıdan zorluk çıkarttı. Islak koşullara rağmen performansını sürdüren Kerem Kazaz günü genel klasmanda lider olarak tamamladı. Cumartesi günü gerçekleşen 5 etabın 4'ünü kazanan ikiliise böylelikle ralliyi 38 saniyelik fark ile kazanmayı başardı.

Türkiye Ralli Şampiyonası’nda Kerem Kazaz'ın Hyundai i20 N Rally2 ile katılacağı bir sonraki rallisi 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek Yeşil Bursa Rallisi olacak.Toplamda 7 ayaktan oluşan şampiyona, yıl boyunca Türkiye’nin farklı şehirlerinde düzenlenen yarışlarla devam edecek ve İstanbul’daki final yarışıyla tamamlanacak. Kerem Kazaz – Corentin Silvestre ikilisi, Hyundai Motor Türkiye’nin desteğiyle sezon genelinde istikrarlı bir performans yakalayarak şampiyonluk mücadelesi vermeyi hedefliyor.

Hyundai Motor Türkiye, motorsporlarındaki köklü deneyimini genç yeteneklerle buluşturarak hem Türkiye’de ralli sporunun gelişimine destek olmayı hem de markanın performans odaklı yaklaşımını daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

14 yıllık motorsporları macerası tam gaz devam ediyor

Almanya'nın Alzenaukentinde 19 Aralık 2012'dekurulan Hyundai Motorsport GmbH (HMSG), Hyundai'nin WRC ve Müşteri Yarışları (TCR) dahil küresel motor sporları faaliyetlerini yönetiyor. 2014 yılında i20 WRC ile Dünya Ralli Şampiyonası'na (WRC) dönen ekip, 2019-2020 yıllarında markalar şampiyonluğunu kazanarak motor sporlarında küresel bir güç haline geldi. Hyundai, WRC'nin yanı sıra, i30 N TCR, Veloster N TCR ve Elantra N TCR araçları ile TCR Dünya Turu veçeşitliyerelşampiyonalardabüyükbaşarılareldeetmeyedevamediyor.

Hyundai ayrıca, motorsporlarında elde ettiği başarıları i20 N, KONA N, i30 N, Veloster N ve Elantra N’den sonra tamamen elektrikli modellerine de aktardı. IONIQ 5 N ve IONIQ 6 N ile 650 beygir saf güç üreten modeller, ralli ve pistlerdeki başarılar da harmanlanarak kullanıcısına günlük kullanımda yarış otomobili keyfi ve ayrıcalığı sunuyor.