Hyundai’den sürpriz açıklama Hyundai, analistlerin kâr beklentilerine rağmen geçen yılın dördüncü çeyreğinde net zarar açıkladı.

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, analistlerin kâr beklentilerine rağmen Çin piyasasında otomobil satışlarının azalmasıyla geçen yılın dördüncü çeyreğinde net zarar açıkladı. Kia ile birlikte dünyanın beşinci büyük otomobil üreticisi olan Hyundai, 2018 dördüncü çeyrekte 14 analistin 784 milyar won kâr beklentilerine rağmen 129.8 milyar won (114.95 milyon dolar) net zarar açıkladı. Söz konusu dönemde Hyundai’nin faaliyet kârı yüzde 35 düşerek 501 milyar wona gerilerken, satışları yüzde 5 artarak 25.67 trilyon won seviyesine yükseldi.

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