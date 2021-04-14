Hyundai yeni Elantra gün sayıyor

C sedan segmentine farklı bir bakış açısı getirmesi hedeflenen Elantra, özellikle sıra dışı sert ve keskin çizgilerden oluşan tasarım diliyle rakiplerinden ayrılıyor. Hyundai Elantra ilgili görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, “Otomotiv dünyasında tüm araçların neredeyse birbirine benzediği bir dönemde daha agresif, daha sportif ve aynı zamanda daha farklı bir tasarım felsefesi benimseyen Elantra modelimizle geleneksel tasarımlardan sıkılan otomobil severlerin ilgisini çekmeyi hedefliyoruz” dedi. Yeni Hyundai Elantra, 15 Nisan’da yapılacak basın toplantısının ardından tüm Türkiye’de satışa sunulacak.