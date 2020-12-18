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Otomotiv Hyundai yeni bir turbo motor üzerinde çalışıyor
Otomotiv

Hyundai yeni bir turbo motor üzerinde çalışıyor

Otomobil sektörünün dev markalarından Hyundai, yeni bir 2.3 litrelik turboşarjlı motor üzerinde çalıştığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 03:52:00 -
Hyundai yeni bir turbo motor üzerinde çalışıyor

Son zamanlarda otomotiv alanında birçok yeniliğe imza atan Güney Kore merkezli dev otomobil üreticisi Hyundai, şimdi de yeni bir 2.3 litrelik turboşarjlı motor üzerinde çalıştığını duyurdu.

Kimilerine göre şirket bu motoru standart otomobiller için, kimilerine göre ise markanın Dünya Ralli Şampiyonası ve TCR pist yarışları için üretmeye hazırlanıyor.

Ancak konuyla ilgili şirket tarafından henüz bir açıklama gelmiş değil. Yani yeni motorun güncel modellerde kullanılıp kullanılmayacağı şu an için bilinmiyor.

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