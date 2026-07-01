Hyundai, sürdürülebilirlik hedeflerinde yeni sayfa açtı!

Hyundai, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaları, elde ettiği başarıları, hedefleri ve gelecek planlarını kapsayan 2026 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. Küresel raporlama standartları doğrultusunda hazırlanan rapor, şirketin sürdürülebilirlik performansını şeffaf şekilde ortaya koyarken, Avrupa, Kuzey Amerika ve Hindistan operasyonlarında RE100 hedefine ulaşılması ile ABD’de alınan üst düzey güvenlik derecelendirmeleri öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Şirket, 2003 yılından bu yana her yıl yayımladığı sürdürülebilirlik raporuyla finansal ve finansal olmayan performansını yatırımcılar, müşteriler ve diğer küresel paydaşlarıyla paylaşmayı sürdürüyor. Bu yıl ayrıca sürdürülebilirlik çalışmalarının daha kolay takip edilebilmesi amacıyla ana raporun yanı sıra önemli gelişmelerin özetlendiği ayrı bir Özet Rapor da yayımlandı.

Hyundai Motor Company Başkanı ve CEO’su José Muñoz, rapora ilişkin değerlendirmesinde, "Hyundai olarak ilerlemenin kendiliğinden gerçekleşeceğini hiçbir zaman varsaymıyoruz. İlerleme, her yıl kararlı ve istikrarlı adımlarla elde edilir. Sürdürülebilirlik, yüksek teknoloji odaklı mobilite şirketine dönüşümümüzün temel yapı taşlarından biridir. Bu rapor, 2025 yılı boyunca ekiplerimizin ortaya koyduğu çalışmaları, kaydettiğimiz ilerlemeyi ve önümüzde duran hedefleri ortaya koyuyor. Bugüne kadar kat ettiğimiz yoldan gurur duyarken, ulaşmamız gereken hedeflerin de farkındayız. Bu yıl ve sonrasında da daha fazlasını başarmaya devam edeceğiz." dedi.

Çevre alanındaki çalışmalar

Çevre, sosyal ve yönetişim olmak üzere üç ana bölümden oluşan raporun çevre başlığında, Hyundai’nin yenilenebilir enerjiye geçiş sürecinde kaydettiği ilerlemeler yer aldı.

Raporda, Avrupa, Kuzey Amerika ve Hindistan’daki tüm operasyonlarda kullanılan elektriğin yüzde 100’ünün yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmasını ifade eden RE100 hedefine ulaşıldığı belirtildi.

ABD'nin Georgia eyaletindeki Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA) tesisinde 147 MW kapasiteli güneş enerjisi elektrik satın alma anlaşmasının (PPA) imzalandığı, ayrıca döngüsel ekonomiyi desteklemek amacıyla kullanım ömrünü tamamlamış bataryaların geri dönüşümüne yönelik gelişmiş bir sistem kurulduğu aktarıldı.

Raporda ayrıca Hyundai Motor Grubu’nun entegre hidrojen değer zincirini genişletmeye yönelik çalışmaları ile yeni nesil elektrifikasyon stratejileri detaylandırıldı. Şirketin, biyolojik çeşitlilik risklerini daha etkin yönetebilmek amacıyla Doğa ile İlgili Finansal Beyanlar Görev Gücü (TNFD) çerçevesini süreçlerine entegre ederek faaliyetlerinin çevresel etkisini en aza indirmeyi hedeflediği ifade edildi.

Sosyal sorumluluk ve çalışan odaklı uygulamalar

Raporda sosyal sorumluluk başlığı altında ürün güvenliği, çalışan gelişimi ile iş sağlığı ve güvenliği alanındaki çalışmalar öne çıktı.

Bu kapsamda, ABD’deki Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) tarafından 16 Hyundai modeline Top Safety Pick (TSP) ve Top Safety Pick+ (TSP+) güvenlik derecelendirmeleri verildiği belirtildi.

Şirketin, iş sağlığı ve güvenliği standartlarını geliştirmek amacıyla 2030 İş Güvenliği Yönetim Stratejisi (Together for BAROZERO) programını hayata geçirdiği ve bu alandaki yatırımlarını artırdığı kaydedildi.

Otomotiv sektöründeki elektrifikasyon ve yapay zekâ odaklı dönüşüme çalışanların uyumunu desteklemek amacıyla başlatılan "Just Transition" programı kapsamında ise çalışanlara eğitim ve gelişim fırsatları sunulduğu bildirildi.

Kurumsal yönetimde yeni uygulamalar

Raporda, Hyundai yönetim kurulunun çeşitliliğini ve bağımsızlığını güçlendirmeye yönelik uygulamalara da yer verildi.

Bu kapsamda, yönetim kurulu karar alma süreçlerinde şeffaflığı artırmak amacıyla Baş Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Lead Independent Director) sisteminin uygulanmaya başlandığı belirtildi. Ayrıca 12 kişilik yönetim kurulunda dört kadın ve üç uluslararası üyenin görev almasıyla çeşitlilik ve kapsayıcı liderlik anlayışının güçlendirildiği ifade edildi.

Raporda, hissedar değerini artırmaya yönelik sorumlu yönetim anlayışı ve proaktif risk yönetimi uygulamaları da ele alındı. Bu doğrultuda, 2025-2027 döneminde en az yüzde 35 Toplam Hissedar Getirisi (TSR) hedefleyen Value-up Programı ile yapay zekâ teknolojilerinin etik ve sorumlu kullanımını yönlendirmek amacıyla geliştirilen AI Governance Framework (Yapay Zekâ Yönetim Çerçevesi) öne çıkan başlıklar arasında gösterildi.

Öte yandan, Hyundai’nin yurt dışı operasyonlarında yenilenebilir enerji kullanım oranının, Yenilenebilir Enerji Sertifikaları (REC) ve Elektrik Satın Alma Anlaşmaları (PPA) uygulamaları sayesinde 2025 yılı itibarıyla yüzde 76 seviyesine ulaştığı bilgisi de raporda paylaşıldı.

Raporlara erişim kolaylaştırıldı

Hyundai Motor, sürdürülebilirlik çalışmalarının daha geniş kitleler tarafından takip edilebilmesi amacıyla bu yıl ana raporun yanında ayrı bir Özet Rapor da yayımladı.

Özet raporda iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi ve şirketin temel sürdürülebilirlik performans göstergeleri sade ve anlaşılır bir şekilde sunulurken, 2026 Hyundai Motor Sürdürülebilirlik Raporu ile Özet Rapor’un Hyundai’nin resmi internet sitesindeki sürdürülebilirlik sayfasından incelenebileceği belirtildi.