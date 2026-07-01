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Yok böyle servet: Trump'ın mal varlığı açıklandı!

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Yok böyle servet: Trump'ın mal varlığı açıklandı!

ABD Kamu Etiği Ofisi (OGE) tarafından yayımlanan yıllık mali beyan raporu, Başkan Donald Trump'ın binlerce kalemde finansal varlığı bulunduğunu ortaya koydu.

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Foto - Yok böyle servet: Trump'ın mal varlığı açıklandı!

Abone ol OGE, Trump'ın 927 sayfalık yıllık mali beyan raporunu yayımladı.

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Foto - Yok böyle servet: Trump'ın mal varlığı açıklandı!

Raporda, Trump'ın hükümet dışındaki pozisyonları da yer alırken çeşitli şirketlerde yürüttüğü yöneticilik ve başkanlık görevleri listelendi. Başkan Trump'ın eşi Melania Trump'ın da mal varlıklarının bildirildiği raporda, "Melania" adlı kitap ve film projeleri ile NFT satışlarından sağlanan telif hakları ve net gelirler detaylandırıldı.

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Foto - Yok böyle servet: Trump'ın mal varlığı açıklandı!

Apple, Microsoft, Amazon, Tesla.. Raporun en uzun bölümünde ise Trump'ın farklı yatırım hesapları altında tutulan binlerce kalemde finansal varlığı yer aldı. Trump'ın portföyünde Apple, Microsoft, Alphabet, Nvidia, Amazon, Tesla ve Meta gibi büyük şirketlerin hisse senetlerinin yanı sıra çok sayıda belediye ve devlet tahvili ile borsa yatırım fonu bulunduğu görüldü.

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Foto - Yok böyle servet: Trump'ın mal varlığı açıklandı!

Tablolarda, Trump'ın yatırım pozisyonları ve bu yatırımlardan elde edilen temettü, sermaye kazancı ve faiz gelirleri, net tutarlar yerine geniş değer aralıklarıyla gösterildi.

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