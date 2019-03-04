Hyundai Kona ve Tucson ile güçlendi

Dünya genelinde satışlarını artıran Hyundai, 2019’a iddialı bir giriş yaptı. Geçtiğimiz yıl piyasaya sunduğu SUV modelleri KONA ve Tucson ile birlikte, bir önceki yıla göre yüzde 18 büyüme gösteren Güney Koreli üretici, B ve C-SUV segmentleri ağırlıklı olmak üzere 1.5 milyondan fazla SUV satışına imzasını attı. Satışa sunulduğu tüm pazarlarda büyük beğeni toplayan Tucson ve KONA, yediden yetmişe birçok kullanıcının satın almak istediği ilk beş model arasına yerleşmiş oldu. Markanın C-SUV segmentindeki başarılı modeli Tucson da gerçekleştirdiği 569.967 adetlik satışla “En İyi 30 SUV” arasında dördüncü sıraya yükselmiş oldu.