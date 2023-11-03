Hyundai global tasarım organizasyonunu yeniliyor

Hyundai Motor Grubu, modellerindeki tasarımlarını daha da güçlendirmek için önemli bir adım attı. Hyundai Motor Grubu Global Tasarım Bölümü'nü kurduğunu duyuran grup, elektrikli araçlar, özel olarak üretilmiş araçlar (PBV'ler), robot teknolojisi ve gelişmiş hava hareketliliği (AAM) dahil olmak üzere gelecekteki mobilite çözümlerini daha estetik ve daha ilgi çekici hale getirecek. Hyundai Motor Grubu Global Tasarım Bölümü'nün başına geçen Luc Donckerwolke, Baş Tasarım Sorumlusu (CDO) olarak atanacak.

Yeni Global Tasarım Bölümü, Genel Müdür Yardımcısı ve Hyundai & Genesis Global Tasarım Birimi Başkanı SangYup Lee liderliğindeki Hyundai & Genesis Küresel Tasarım Teknik Birimi'ni ve ayrıca Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Yardımcısı Karim Habib’i de kapsayacak. Bu önemli isimler marka değerini artırmak isterken aynı zamanda tasarım alanında da Hyundai’nin farklı yönlerini ele alacak. Hyundai şu anda 'Duyusal Sportiflik', Genesis ise 'Atletik Zarafet' tasarım felsefesini takip ediyor. Daha önce Hyundai IONIQ serisi ve N markası için tasarım vizyonlarını belirleyen projelere liderlik eden Başkan Yardımcısı Simon Loasby de Hyundai Global Tasarım Merkezi'nin başına atandı.

Başkan Yardımcısı Ilhun Yoon ise yeni kurulan Genesis Tasarım Merkezi'ne liderlik edecek. Yoon, Genesis müşteri deneyimini yükselten özel tasarımlar yaratmaya odaklanacak.