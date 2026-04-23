Hyundai, 60 ilden gelen çocuğun hayallerini gerçeğe dönüştürdü!

Hyundai Motor Türkiye’nin düzenlediği “Hyundai Resim Yarışması: Dünyayı İyileştiren Araçlar” projesinin ödül töreni geniş katılımla gerçekleştirildi. Türkiye’nin dört bir yanından yoğun ilgi gören yarışmada, çocukların dünyayı iyileştirmeye yönelik yaratıcı fikirleri ödüllendirildi.

Bağımsız jüri değerlendirmesi sonucunda seçilen eserler arasından 10 resim ve bunlara ait hikâyeler, Hyundai Motor Türkiye tarafından 3 boyutlu maket araçlara dönüştürülerek kazanan çocuklara hediye edildi. Ayrıca ödül sahiplerine hediye çekleri de verildi.

Çocukların hayal gücünü desteklemek ve sürdürülebilir bir geleceğe dair farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirilen proje, bu yıl ikinci kez düzenlendi. İlk yılında yalnızca Kocaeli’nde başlayan yarışma, kısa sürede tüm Türkiye’ye yayılarak 60 farklı ilden başvuru aldı.

Yarışmada çocuklar, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda dünyayı iyileştirecek araç fikirlerini özgün çizimlerle anlattı ve bu fikirleri kendi hikâyelerine dönüştürdü. Yüzlerce başvuru arasından seçilen eserler; sürdürülebilir bir dünya, teknolojiyle gelişen yaşamlar ve umut dolu gelecek vizyonlarıyla öne çıktı.

Hyundai Motor Türkiye’nin “Hyundai Continue” çatısı altında yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri; doğa, mobilite ve umut odaklı alanlarda devam ediyor. Resim Yarışması projesi de çocukların hayal gücünü destekleyen, geleceğe dair umutlarını görünür kılan önemli bir platform olarak konumlanıyor. Proje aynı zamanda yeni neslin küresel sorunlara duyarlılığını artırmayı ve çözüm üretme bilinci kazandırmayı hedefliyor.

Ahmet Aydemir, Ayça Çizer, İdil Türkmenoğlu, Seydi Murat Koç ve Yalvaç Ural’ın yer aldığı bağımsız jüri tarafından yapılan değerlendirmelerde, eserler yaratıcılık, tema uyumu ve sanatsal ifade gücü kriterlerine göre seçildi. Finale kalan çalışmalar arasından ödül almaya hak kazanan isimler törende açıklandı.

İzmir’den katılan Kerem Karaoğlan Hyundai Özel Ödülü’nün sahibi olurken; Turna Nur Benk (Erzurum), Aylin Mercan Akpulat (Kastamonu) ve Efe Dükenmez (Zonguldak) birincilik ödülünü kazandı.

İkincilik ödülleri Cemre Erkan (Manisa), Tuana Karakaş (Manisa) ve Çınar Öztaş (Kocaeli)’e verilirken; üçüncülük ödülünü Eylül Asya Çetinkaya (İstanbul), Nehir Coşkun (Antalya) ve Ensar Düzenli (Kocaeli) aldı.

Hyundai Motor Türkiye CEO’su Alex Kim törende yaptığı konuşmada, “Hyundai olarak yalnızca otomobil üretmiyor, aynı zamanda geliştirdiğimiz teknolojiyle geleceği şekillendirmeyi hedefliyoruz. Tüm çalışmalarımızda çocukların hayal gücünden ilham alıyoruz. Hyundai Resim Yarışması bu nedenle bizim için çok değerli bir proje. Bize ulaşan yüzlerce resim, geleceğin ne kadar renkli ve yaşanabilir olabileceğini gösterdi. Katılan tüm çocuklara teşekkür ediyorum” dedi.

Şirket, bu proje ile çocukların sanatsal gelişimlerine katkı sunmayı, sürdürülebilirlik bilincini yaygınlaştırmayı ve geleceğe umutla bakan nesillerin yetişmesine destek olmayı amaçlıyor.