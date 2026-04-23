  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump ekibinden 'Dünya Kupası için İran yerine İtalya katılsın' çağrısı! CHP’li başkan görevden uzaklaştırılmıştı! Ataşehir Belediye Başkanlığı için seçim tarihi belli oldu Ahlaksız Yalım’ın kirli çarkı ifşa oldu: Özel'e battaniye içinde 20 milyonluk rüşvet skandalı Merak edilen her şey bu haberde! Yeni sosyal medya yasası neler getirdi? Polen filtreleri... Baharla birlikte gelen polen mevsimi kabusunuz olmasın Avrupa Parlamentosu milletvekillerinden İsrail isyanı: Çok büyük bir skandal İşte B12 eksikliğini unutturacak 6 süper besin: Hafızanızı çelik gibi yapıyor...
Kadın - Aile
13
Yeniakit Publisher
Amino asitler ve mineraller... Kuaförlerin sırrı ifşa oldu: Saç dökülmesini bıçak gibi kesiyor...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Amino asitler ve mineraller... Kuaförlerin sırrı ifşa oldu: Saç dökülmesini bıçak gibi kesiyor...

Saç dökülmesini bıçak gibi kesen metot ortaya çıktı.

#1
Saçlarınız avuç avuç dökülüyorsa bu yöntem işinize yarayabilir. Pahalı serumlara ve kimyasal içerikli şampuanlara veda ettiren "pirinç suyu maskesi" ile saç dökülmesine son verebilirsiniz. Kuaförlerin gizli formülü olarak bilinen, saçı kökten uca onaran ve büyüme hızını ikiye katlayan doğal maske rehberi favoriniz olacak. İşte saç dökülmesini bıçak gibi kesen pirinç suyu maskesi tarifi…

#2
Birçok kişi saç dökülmesiyle mücadele etmek için kozmetik ürünlere servet harcarken, asıl çözümün mutfağımızdaki en temel gıdalardan birinde saklı olduğu ortaya çıktı: Pirinç.

#3
Antik çağlardan bu yana Asyalı kadınların uzun ve sağlıklı saçlarının sırrı olan pirinç suyu, içerdiği yüksek amino asitler ve mineraller sayesinde saç tellerini adeta bir zırh gibi sarıyor.

#4
Peki, kuaförlerin son dönemde profesyonel bakımlarda bile gizlice uyguladığı bu maske nasıl hazırlanır?

#5
İşte saç dökülmesini durduran ve saç yapısını kökten değiştiren pirinç suyu maskesinin tüm detayları...

#6
Pirinç suyu, sadece bir atık değil; saç için İnositol adı verilen ve saçın esnekliğini artırıp kırılmaları önleyen özel bir karbonhidrat içerir.

#7
Gerekli Malzemeler Yarım su bardağı organik pirinç 2 su bardağı içme suyu 1-2 damla lavanta veya biberiye yağı (Kokuyu güzelleştirmek ve kan dolaşımını artırmak için)

#8
Ön Temizlik: Pirinci önce soğuk suyla bir kez yıkayarak üzerindeki tozu ve kiri atın. Bekletme (Fermentasyon): Temizlenmiş pirinci bir kaba alın ve üzerine 2 bardak suyu ekleyin. En az 30 dakika bekletin, suyun süt beyazı bir renk almasını sağlayın. (Daha etkili sonuç için suyu oda sıcaklığında 24 saat fermente edebilirsiniz). Süzme: Pirinçleri süzün ve elde ettiğiniz suyu bir sprey şişesine aktarın. İçine tercihen biberiye yağını ekleyin.

#9
Uygulama: Şampuan sonrası ıslak saça, özellikle saç diplerine masaj yaparak uygulayın. Tüm saçın ıslandığından emin olun. Bekleme Süresi: Saçınızda 20 dakika beklettikten sonra sadece ılık suyla durulayın.

#10
International Journal of Cosmetic Science'da yayımlanan araştırmalara göre; pirinç suyu saç yüzeyindeki sürtünmeyi azaltıyor ve saçın elastikiyetini artırıyor. Fermente edilmiş pirinç suyu, saçın pH dengesini koruyarak dökülmeye neden olan saç derisi sorunlarını minimize ediyor.

#11
NEDEN BU MASKEYİ YAPMALISINIZ? Anında Parlaklık: Saç yüzeyindeki pulları pürüzsüzleştirir.

#12
Kökten Uca Direnç: Zayıf telleri güçlendirerek koparak dökülmeleri engeller. Hızlı Uzama: Saç köklerini besleyerek yeni saç oluşumunu destekler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23