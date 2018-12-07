Huzurlu bir yuva için...



Eviniz ile dışarıdaki hayatı kesin çizgilerle birbirinden ayırıp, iş hayatının olumsuzluklarını maddi ve manevi anlamda orada bırakın. Evinizi bir sığınak haline getirin. Tozdan, zararlı kimyasallardan ve sağlığımızı çalan stresten-gerginlikten uzak durabileceğiniz bir kale oluşturun..

Yeni boyanın ve eşyalardaki cilanın kokusu zehirlidir. Kayboluncaya kadar evinizi havalandırma konusuna biraz daha titiz olmalısınız.

Kozmetik firmalarınin yoğun reklamlarına aldanmayıp kimyasal madde ve sentetik koku ürünlerinden, mümkün olduğunca uzak durmalısınız.

Yaşanan yeri güzel kokularla doldurmak için kimyasal spreyler yerine; doğal çiçek kokularını tercih etmelisiniz.

Kuru temizleyiciden gelen kıyafetlerinizi, temizlik için kullanılan sağlığa zararlı kimyasalların uçup gitmesi için bir süre açık bir yerde bekletin.

İşinizin gerginliklerini, sorunlarını mümkün olduğunca evinize taşımayın. Eşinizle çocukların yanında dertleşmeyin.

Eşinizle çocukların yanında sadece dertleşme değil, elbette tartışma da yapmayın. Her zaman çocukların yanında konuşurken üslûbunuza özen gösterin. Çocuklar, anne ve babalarının tarzlarından inanılmaz ölçüde etkilenirler..

Günde en az 10 bardak ılık ya da oda sıcaklığında su içmeli, taze meyve sularını yarı yarıya sulandırmalısınız. Su temizleyicidir; hücreleri ve iç organları beslerken, oluşan toksinlerin de vücuttan atılmasına yardımcı olur.

Elden geldiğince endüstriyel gıda maddelerinden uzak durun. Özellikle tam yağlı süt ve süt ürünlerinden, unlu ve yağlı tatlılardan, abur cubur ve konservelerden kaçının.

Egzersiz yapmayı unutmayın. Egzersiz programının yoğunluğunu ve süresini uzatın. Solunum egzersizi ve derin soluk alma çalışmalarını ihmal etmeyin.

Düzenli olarak ve sıkça yıkanıp arınmak, sağlığın temel taşlarındandır. Kirden arınırken, vücuttan ter yolu ile dışarı atılıp deriye yapışmış zehirlerden de kurtulmuş olursunuz. Bunun yanında deriyi hırpalamadan ovup, onu ölü hücre katlarından temizlemek gerekir.