Huzurlu beyin vücudun sağlık sigortasıdır

Bugün pek çok hastalığın temel sebebinin beyinden kaynaklandığı; huzursuz gergin, depresyon halindeki insanların bu durumlarının bedelini bedenlerinde patlak veren değişik rahatsızlıkla ödedikleri üzerinde ittifak var. ‘Güzel şeyler düşünün, güzel hayaller kurun, hatta bunu eyleme çevirerek tabiatla başbaşa olmaya çalışın, iyilik yaparak, başkalarına yardım ederek beyninizi rahatlatın’ deniyor.

Yani bir anlamda 1430 küsur yıldan bu tarafa Müslüman önderlerin öğütlediği hasletlerin altı çiziliyor: Hayır düşün, hayır bul...

Özellikle büyük şehirlerde hayat şartlarıının zorlaşması, ekonomik sıkıntılar, kirletilen çevre, aile içi geçimsizlikler, yazılı ve görsel medyadaki şiddet yüzünden; artık, eskisinden çok fazla depresyon söz konusu. İnsanlar evlerinden sabahları asık suratla çıkıyor, “hayat kavgası”nın ruhlarında açtığı derin tahribatla evlerine dönüyorlar. Kimi uyuşturucuya ama daha çok alkole ve sigaraya yönelerek, bir felaketen öteki felâkete savruluyor. Bu hastaların yüzde 50’sinden fazlası bilerek ya da bilmeyerek zaten ayakta geçiriyor rahatsızlığını. Depresyonu yenmenin ilk adımı “beyini rahatlatmak”. Onun çaresi de güzel şeyler düşünmek, güzel hayaller kurmak.. Eğer uçuk değil de yardım, hayır gibi hemen yapabileceğiniz güzel hayallerinizi bir de gerçekleştirirseniz, huzur bulursunuz.