THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Huzurlu beyin vücudun sağlık sigortasıdır

Mü’minin hasletlerindeki hikmeti modern tıp yeni yeni keşfederek öğütlüyor: Güzel şeyler düşünerek beyninizi rahatlatın. Huzurlu beyin, vücudun sağlık sigortasıdır...

08 Eylül 2018 Cumartesi 13:03
Huzurlu beyin vücudun sağlık sigortasıdır

Bugün pek çok hastalığın temel sebebinin beyinden kaynaklandığı; huzursuz gergin, depresyon halindeki insanların bu durumlarının bedelini bedenlerinde patlak veren değişik rahatsızlıkla ödedikleri üzerinde ittifak var. ‘Güzel şeyler düşünün, güzel hayaller kurun, hatta bunu eyleme çevirerek tabiatla başbaşa olmaya çalışın, iyilik yaparak, başkalarına yardım ederek beyninizi rahatlatın’ deniyor.

Yani bir anlamda 1430 küsur yıldan bu tarafa Müslüman önderlerin öğütlediği hasletlerin altı çiziliyor: Hayır düşün, hayır bul...

Özellikle büyük şehirlerde hayat şartlarıının zorlaşması, ekonomik sıkıntılar, kirletilen çevre, aile içi geçimsizlikler, yazılı ve görsel medyadaki şiddet yüzünden; artık, eskisinden çok fazla depresyon söz konusu. İnsanlar evlerinden sabahları asık suratla çıkıyor, “hayat kavgası”nın ruhlarında açtığı derin tahribatla evlerine dönüyorlar. Kimi uyuşturucuya ama daha çok alkole ve sigaraya yönelerek, bir felaketen öteki felâkete savruluyor. Bu hastaların yüzde 50’sinden fazlası bilerek ya da bilmeyerek zaten ayakta geçiriyor rahatsızlığını. Depresyonu yenmenin ilk adımı “beyini rahatlatmak”. Onun çaresi de güzel şeyler düşünmek, güzel hayaller kurmak.. Eğer uçuk değil de yardım, hayır gibi hemen yapabileceğiniz güzel hayallerinizi bir de gerçekleştirirseniz, huzur bulursunuz.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 13:03
  1. tebessüm
  2. hayır düşün hayır bul
  3. beyin
  4. hastalık

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çocuklardan, ev işlerine yardım etmelerini beklemek doğru mudur?
    1. Çocuklardan, ev işlerine yardım..
    2. Torunlarının sınıfında okuma ve..
    3. Hamaney'den önemli mesajlar!..
    4. Kocaeli'de iğrenç olay! 1 gecede evi..
    5. Huzurlu beyin vücudun sağlık..
    6. Diş lekesini hangi yiyecekler yapıyor?
    7. Afganistan'da otobüsle tanker..
    8. ‘Süper Vali’yi rahmetle anıyoruz
    9. Bebek odası hazırlarken...
    10. Molla Gürani’nin tefsiri 5 asır sonra..
    11. Aykut Kocaman yeni teklifi açıkladı!..
    12. Hemen bıçak altına yatmak doğru değil
    13. Zırhlı polis aracı devrildi! Yaralılar..
    14. Karnından çıkanlara doktor bile hayret..
    15. Bakan Selçuk: Kıyameti koparmamız lazım!
    16. KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019..
    17. Siyasi çözümde mutabakat
    18. Katil İsrail kana doymuyor! Bir çocuk..
    19. 1 yaşından önce bal zararlı
    20. Bodrum'da 37 kaçak göçmen yakalandı!..
    Sağlık Bakanlığından herkesi ilgilendiren alkışlanacak uygulama! Tamamen ücretsiz
    Sağlık Bakanlığından herkesi ilgilendiren alkışlanacak uygulama! Tamamen ücretsiz
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    "ABD’yi 2008’den daha derin bir kriz bekliyor"
    "ABD’yi 2008’den daha derin bir kriz bekliyor"
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Robert Koleji'ne 900 trilyon nereden geldi, nereye gidiyor?
    Robert Koleji'ne 900 trilyon nereden geldi, nereye gidiyor?

    Günün Karikatürü

    08 Eylül 2018
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Başkan Erdoğan'dan 'ateşkes' çağrısı!
    Başkan Erdoğan'dan 'ateşkes' çağrısı!