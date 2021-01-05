Huzurlarınızda ‘kuru soğan – ekmek’ tiyatrosu! Evlerinde yemediklerini kameralar önünde yediler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre enflasyon aralık ayında yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 14,60 oldu. TÜİK'in rakamları açıklaması sonrası ise bazı STK'lar yine itibarsızlaştırma kampanyasına başladı.

Soğan-ekmek tiyatrosu

TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından Büro-İş Genel Merkezi’nde enflasyon verilerine tepki olarak resmen bir tiyatro düzenlendi. Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi ve sendika yöneticileri tarafından düzenlenen sözde tepki tiyatrosunda başkan ve yöneticiler evlerinde yemedikleri kuru soğan ve ekmeği kameralar önünde yiyerek oranları protesto etti. Sendikacılar kuru soğan ekmek tiyatrosunda Mahsuni Şerif’in içinde “Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana” sözleri geçen “Bilmem Ağlasam Mı” türküsünü de söyledi.