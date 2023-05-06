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Siyaset Huzurlarınızda ateist LGBT sevici HDP fetvası!
Siyaset

Huzurlarınızda ateist LGBT sevici HDP fetvası!

Yeniakit Publisher
2023-05-06 16:43:00 -
Huzurlarınızda ateist LGBT sevici HDP fetvası!

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Mardin mitinginde konuşan Ahmet Türk, partisinin LGBT-ateist seviciliği bir yanda dururken fetva vermeye soyundu. Türk "AK Parti'ye ya da başka bir partiye oy vermek günahtır, haramdır" ifadelerini kullandı.

Türkiye, 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidecek. Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın yarışacağı seçimleri Batı da yakından takip ediyor.

BBC, The Economist gibi yabancı basın kuruluşları Cumhurbaşkanı aleyhinde yayınlara imza atarken, ateist ve LGBT sevici HDP de Kemal Kılıçdaroğlu için meydan meydan dolaşarak oy istiyor. Terör örgütü elebaşları Millet İttifakı'na destek olmaya çağırırken HDP çıtayı yükselterek fetva vermeye başladı.

"14 Mayıs’ta mührümüzü basalım"

HDP'nin Mardin'de düzenlediği mitingde konuşan Ahmet Türk, Yeşil Sol Parti adıyla sandığa gideceklerini belirterek, "14 Mayıs önemli bir tarih. 14 Mayıs’ta Yeşil Sol Parti ile sandığa gideceğiz. Herkes gece gündüz Yeşil Sol Parti’nin yerini, Yeşil Sol Parti’ye nasıl oy vereceğimizi anlatsınlar. Lütfen yanlışlara meydan vermeyerek 14 Mayıs’ta mührümüzü basalım. Yanlış oy kullanırsak, yanlış yere mühür basarsak bir milletvekili kaybetmemize sebep olur." dedi.

"Dost ve yoldaşlarımızla yola çıktık"

CHP ve İYİ Parti'nin yer aldığı Millet İttifakı için 'dost ve yoldaş' sözlerini kullanan Türk, "Bugün dostlarımızla yoldaşlarımızla birlikte yola çıktık. Bu yoldaşlarımızla birlikte Türkiye’yi değiştireceğiz, Türkiye’yi geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Türk konuşmasının devamında daha da ileri giderek AK Parti için fetva verdi.
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"AK Parti'ye oy vermek haramdır"

"Oyumuza sahip çıkalım." diyen Ahmet Türk şöyle konuştu:

Burada aşiretler falan yok. En büyük aşiret Kürt halkıdır. Aşiret isimleriyle gelenlere prim vermeyin. Bu özgürlük mücadelesidir. Bu halkımızın mücadelesidir. AK Parti'ye ya da başka bir partiye oy vermek, günahtır, haramdır.

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