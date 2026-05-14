Huzurevinde kaynar su ile banyo sonrası ölümle 6 taksitle 21 bin lira ceza

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Huzurevinde kaynar su ile banyo sonrası ölümle 6 taksitle 21 bin lira ceza

İzmir’de huzurevinde 86 yaşındaki Fatma Uraz’ın kaynar su ile banyo yaptırıldıktan sonra ölümüne ilişkin açılan davada doktor Naciye S., “taksirle ölüme neden olma” suçundan 21 bin 200 lira adli para cezasına çarptırıldı. Ceza 6 taksitte ödenecek.

İzmir’de huzurevinde yaşamını yitiren 86 yaşındaki Fatma Uraz’ın ölümüne ilişkin davada karar çıktı.

Olay, 16 Eylül 2018'de özel yaşlı bakımevinde meydana geldi. Nesrin Ö. ve Tuğçe A. tarafından kaynar su ile banyo yaptırılan Fatma Uraz'ın vücudunda kızarıklıklar oluştu, derisinin bazı bölümleri soyuldu. Çalışanlar, Uraz'a merhem sürdü. Daha sonra kızarıkları fark eden yakınları, kadını hastaneye götürdü. Uraz, 21 Eylül 2018'de yaşamını yitirdi.

Uraz'ın kızı Zehra Yılmazer, çalışanlardan şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturmada, ifadeleri alınan Nesrin Ö. ve Tuğçe A., suçlamaları reddetti. İddianamede; Tuğçe A. asli, Nesrin Ö. ise tali kusurlu bulunurken, 2 tutuksuz sanık hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İLK DAVA KESİNLEŞTİ

Sanık Nesrin Ö., 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırılırken, geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları nedeniyle ceza 2 yıl 6 aya düşürüldü. Diğer sanık Tuğçe A. da 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları ve verilen cezanın sanık üzerindeki etkileri nedeniyle indirim uygulandı ve ceza 3 yıl 4 aya düşürüldü. Nesrin Ö. ve Tuğçe A.'ya verilen cezalara yapılan itirazların ardından dosya, istinafa taşındı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararlarını onadı ve sanıklara verilen ceza kesinleşti.

BİR DAVA DAHA AÇILDI

Aile avukatlarının itirazı sonrası huzurevinin doktoru Naciye S. (58) hakkında da İzmir 58'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan bir dava daha açıldı. Sanık, üzerine atılı suçlamaları kabul etmezken, 5'inci duruşmada karar çıktı. İzmir 58'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada esas hakkında mütalaasını sunan iddia makamı, sanığın 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı, müvekkilinin olayla bağlantısı olmadığını belirtip, beraat talebinde bulundu.

PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ

Savunmaların ardından karar açıklandı. Hakim, Naciye S'yi 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırırken, indirim uygulayarak cezasını 2 yıl 11 ay hapse çevirdi. Sanığın kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu, yargılama sürecindeki davranışları nedeniyle sanığa verilen hapis cezası, 1060 günün karşılığı olarak 21 bin 200 lira adli para cezasına çevrildi. Ayrıca sanığın ekonomik durumu da göz önüne alındı. Sanığın, ödeme güçlüğe çekebileceği anlaşıldığından para cezasının da 6 eşit taksitle ödemesine hükmedildi.

 

