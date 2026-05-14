Arda Turan Türkiye'den ilk transferini yapıyor: Shakhtar Donetsk’e Türk futbolcu
Ukrayna ekibi Shaktar Donetsk ile başarılı bir sezon geçiren Arda Turan, takımına Türkiye'den ilk transferini yapıyor. İşte detaylar...
Sezon başında Eyüpspor’dan ayrılarak Shakhtar Donetsk’in başına geçen Arda Turan, Ukrayna’da kısa sürede dikkat çeken bir performans ortaya koydu.
Konferans Ligi’nde yarı finale yükselme başarısı gösteren genç teknik adamın ekibi, Ukrayna'da da bitime haftalar kala şampiyonluğunu ilan etti.
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’e Türkiye’den ilk transferini yapabileceği de gündeme geldi. Eyüpspor’da gösterdiği başarılı performansın ardından geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray’a transfer olan 26 yaşındaki forvet, sarı-kırmızılı ekipte beklentilerin gerisinde kaldı.
Hakkında birçok transfer iddiası çıkan Ahmed Kutucu’nun takımdan ayrılabileceği belirtilirken, yeni adresiyle ilgili dikkat çeken gelişmeler gündeme geldi.
Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, daha önce de adı Shakhtar Donetsk ile anılan Ahmed Kutucu için bu kez somut adımlar atılıyor. Teknik direktörlüğünü Arda Turan’ın yaptığı Shakhtar’ın, oyuncu için girişimde bulunmaya hazırlandığı öne sürüldü.
Eyüpspor döneminde Arda Turan ile birlikte önemli bir çıkış yakalayan Ahmed Kutucu’nun, eski hocasıyla yeniden çalışma fikrine sıcak baktığı ifade ediliyor. Ancak Ukrayna ekibinin henüz resmi teklif yapmadığı da gelen bilgiler arasında.
