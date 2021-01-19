Huzurevi sakinleri ile yaşlılara ilk aşı bugün

Aşı seferberliğinde 6. güne girilirken yaklaşık 830 bin kişinin ilk aşısı yapıldı. Sağlık bakanlığı tarafından koordine edilen aşılama çalışmalarında, hastalığa maruz kalma ve bulaştırma riski göz önüne alınarak öncelikler belirlendi. İlk aşamada, tüm sağlık çalışanları aşılanırken, daha sonra yaşlı bakım evlerinde, engelli rehabilitasyon merkezlerinde ve koruma evlerinde kalanların ve hizmet sunanların, ayrıca 90 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına bugün başlanacak. Sağlık çalışanlarının aşılaması sürecinde, sağlık çalışanlarına yönelik birinci dozun aşı uygulamaları, aşı uygulama birimi olan sağlık kuruluşlarında çalışanlar için 10 gün, bulunmayanlar için ise 15 gün içerisinde tamamlanacak. Aşılanacak ikinci riskli grupte yer alan huzurevleri ile engelli bakım merkezlerinde kalan yaşlılara ve bakım merkezleri çalışanlarına, ayrıca 90 yaş üzerindeki vatandaşlara da bugün ilk doz aşıları yapılacak. Aşılar varsa kurum hekimliği, yoksa il ve ilçe sağlık müdürlükleri tarafından görevlendirilecek sağlık çalışanları tarafından bizzat kurumlarda ve vatandaşların evlerinde yapılacak. Ekipler, alerjik veya başka reaksiyonlara karşı aşılanan kişilerin en az bir saat yanında duracak. Aşılanan kişiler e-Nabız/HES üzerinden elektronik aşı kartlarına ulaşabilecek ve bunun çıktısını alabilecek. Aşı uygulamasına ilişkin bilgiler AŞILA mobil uygulamasına girilirken, bildirimi zorunlu istenmeyen yan etkiler, Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS), Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS), Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (AHBS) üzerinden takip edilecek.

Randevusuz kimse aşı olamayacak

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu da (AHEF) sık sorulan sorular üzerine randevusuz hiç kimseye aşı yapılmayacağını hatırlattı. Aşılama sisteminin nasıl işleyeceğinin anlatıldığı açıklamada, şöyle denildi: “Öncelikle bakanlığın duyurduğu yaş sınırı ve kronik hastalık olup olmamasına göre belli aralıklarla kişiler aşılanacak. Bu sıra gelmeden aşı olmak mümkün değil. Kişiler e-nabız üzerinden, HES uygulamasından ve MHRS’den aşı olup olamayacağını öğrenebilecek. Aşı için hastaneler dahil tüm sağlık kurumlarından randevu alınabilecek. Randevu almadan kimseye aşı yapılmayacak. Randevu saati gelince kişi randevu için ilgili sağlık kurumuna gidecek. Kişisel bilgileri sisteme işlenecek, aşı onayı alınacak ve karekod alınarak aşı uygulanacak. İkinci doz için randevu oluşturulup kişiye SMS olarak gönderilecek. Kişi aşı sonrası kendisinde gelişen sorunları e-nabız üzerinden MHRS ve HES kodu üzerinden bakanlığa bildirebilecek.”