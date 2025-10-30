  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Gebze'de acı bilançonun son perdesi: Baba Levent Bilir de hayatını kaybetti

ABD Başkanı Trump: 'Vergilerin düşürülmesi karşılığında 350 milyar dolar verecekler'

Kadını yerden yere çarptı! Tayland’da kadın döven İsrailliye meydan dayağı

İmamoğlu casusluk soruşturmasında ifşa oldu: İş adamı Murat Ülker'e şantajlı tuzak!

Bayrağı yere düşürmeyen temizlik işçisinden 1 maaş ikramiyeye duygulandıran cevap: Bayrak bana yeter!

Bahçeli'den Erdoğan'a jest! Anlamı büyük

Almanya ile yeni dönem başlıyor: Merz Türkiye’de…

Çocuklar teşhirci mi yapılsaydı? Sapıklığın adresi CHP

Az daha bütün sokak yanıyordu! Kız istemeye gelip apartmanı yaktılar: 8 kişi hastanelik oldu

Suriye'den takdir toplayan karar! Kosova'yı resmen tanıdı
Yerel Huzur uygulamasında 25 kişi yakalandı
Yerel

Huzur uygulamasında 25 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Yapılan ‘huzur’ uygulamasında; 25 arana şahıs yakalanırken, Kayseri polis ekipleri tarafından 10 bin 400 adet makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’nce asayiş olaylarının önlenmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerinde ‘huzur’ uygulaması yapıldı. Ekipler tarafından yapılan uygulamada; 6 bin 576 şahıs ve 2 bin 615 araç sorgulanırken, 126 park, bahçe ve 47 bağ evinin kontrolü sağlandı. Çalışmalarda; çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirilirken, 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. 25 aranan şahıs yakalanırken, 1 şahsa ‘resmi belgede sahtecilikten’ suçundan işlem yapılırken, 5 yoklama kaçağı şahsa işlemler yapıldı. 10 bin 400 adet makaronun ele geçirildiği uygulamada; 145 adet fişek, 3 adet hacizli, yakalamalı oto ve 2 adet çekme belgeli oto ele geçirildi.


Öte yandan, 3 araç sürücüsüne trafik kanununun ilgili maddelerinden toplam 78 bin 31 TL cezai işlem uygulandı.

İstanbul'da DEAŞ'a operasyon: Çok sayıda gözaltı var!
İstanbul'da DEAŞ'a operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

Gündem

İstanbul'da DEAŞ'a operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

Ankara’da DEAŞ operasyonu! 13 şüpheli için gözaltı kararı verildi
Ankara’da DEAŞ operasyonu! 13 şüpheli için gözaltı kararı verildi

Gündem

Ankara’da DEAŞ operasyonu! 13 şüpheli için gözaltı kararı verildi

CHP’li belediyeye rüşvet soruşturması! 6 ilde operasyon
CHP’li belediyeye rüşvet soruşturması! 6 ilde operasyon

Gündem

CHP’li belediyeye rüşvet soruşturması! 6 ilde operasyon

Denizde korku dolu anlar! Film gibi kurtarma operasyonu
Denizde korku dolu anlar! Film gibi kurtarma operasyonu

Yaşam

Denizde korku dolu anlar! Film gibi kurtarma operasyonu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23