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Yerel Huylu huyundan vazgeçer mi? 18 yıl hapis yattı çıkınca 5 evi soydu
Yerel

Huylu huyundan vazgeçer mi? 18 yıl hapis yattı çıkınca 5 evi soydu

Yeniakit Publisher
2024-09-15 17:49:00 -
Huylu huyundan vazgeçer mi? 18 yıl hapis yattı çıkınca 5 evi soydu

18 yıl hapis yattıktan sonra tahliye olan kişi tam 5 ayrı evde hırsızlık yaptı. Çorum'da yaşanan olayda hırsızlık yapan şahıs polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kale, Bahçelievler ve Gülabibey mahallelerinde 5 ayrı evde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Polis ekipleri yaptıkları 22 günlük araştırmanın ardından hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şahsın 18 yıldır cezaevinde kalan ve iki ay önce tahliye edilen G.S. (37) olduğunu tespit etti.

İKİ AYDA 5 EV SOYAN HIRSIZIN ÜSTÜNDEN ÇIKANLAR

Zanlının Amasya'dan Çorum'a geldiğini öğrenen polis ekipleri, şüphelinin içinde bulunduğu otobüsü Bölge Trafik Müdürlüğü önünde bulunan kontrol noktasında durdurdu. Zanlıyı gözaltına alan polis ekipleri, şüphelinin üzerinde yaptıkları aramada 11 bin 240 TL para ve çalıntı cep telefonu, evinde yapılan aramada ise saatler, çantalar, kolyeler, küpeler, bileklikler, telefonlar, tabletler, flaş bellekler, televizyon, ütü, bayan iç camaşırları, takım elbise, dürbün, tesbihler vb. eşyalar ele geçirildi.
Zanlı, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

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İHA
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Yorumlar

Ibrahim

İçi pislik dolu insanın yapacağı adalet bu kadar olur. Eğer bu dünya hayatında gerçek adalet istiyorsak o da Allah Teala nizamı şeriattir.

Umuda

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