Husumetli gruplar çatıştı: 3 yaralı, 7 gözaltı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Husumetli gruplar çatıştı: 3 yaralı, 7 gözaltı

Malatya'da iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Av tüfeğinden çıkan saçmalarla 3 kişi yaralanırken, polis ekipleri olaya karıştığı belirlenen 7 kişiyi gözaltına aldı.

Malatya’nın Kernek Mahallesi’nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan sözlü tartışma, dakikalar içinde kontrolden çıkarak silahlı kavgaya dönüştü. Olay, saat 14.00 sıralarında Kernek Mahallesi'nde meydana geldi.

 

Aralarında husumetleri bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından kullanıldığı tespit edilemeyen ruhsatsız av tüfeğinden çıkan saçmalarla Abdulkadir Ekici, Ahmet Yusuf Akcan, Ağahan Sucuoğlu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi, ilk müdahaleleri sonrası hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen 7 kişiyi gözaltına aldı. Park halindeki 3 araca da saçmanın isabet ettiği olayda 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olaya ilişkin inceleme devam ediyor.

