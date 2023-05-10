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Gündem Husumetli aileler adliye çıkışında birbirine girdi
Gündem

Husumetli aileler adliye çıkışında birbirine girdi

Yeniakit Publisher
2023-05-10 18:00:00 -
Husumetli aileler adliye çıkışında birbirine girdi

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde husumetli iki aile arasında duruşma sonrası çıkan kavgada, 1’i asker, 5 kişi yaralandı. Adliye önünde geniş güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, öğle saatlerinde Bismil Adliyesi önünde meydana geldi. Husumetli Tanrıkulu ve Babadan aileleri arasında duruşma çıkışı başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Silah, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgayı ayırmaya çalışan asker ile 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri tarafları güçlükle ayırırken, 5 yaralı, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polis ekipleri, bazı kişileri ifadelerini almak üzere emniyete götürdü. Adliye önünde geniş güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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