Husilerin Suudi Arabistan'a saldırılarının arkasında siyasi kazanım çabası yatıyor

SANA (AA) - MUHAMMED ES-SAMİİ - Yemen'deki İran destekli Husiler'in son dönemde Suudi Arabistan'daki önemli noktalara yönelik saldırılarını arttırmasının arkasında, ABD'de yönetim değişikliğinden istifade ederek savaşta siyasi kazanım elde etme çabalarının yattığı belirtiliyor.

Yemen'deki Husiler'in, son dönemde Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarında artış görüldü. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, 11 Kasım'da yaptığı yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan'ın haksız saldırılarına, kuşatmaya, askeri tırmanışa ve Yemen'deki limanları ve hava limanlarını kapatmaya devam etme ısrarına karşı bu ülkeye yeni saldırılar düzenleme" tehdidinde bulunmuştu.

Çok geçmeden Husiler, 23 Kasım'da Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun Cidde kentinde bulunan bir dağıtım istasyonuna saldırı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon da saldırının arkasında Husilerin olduğunu doğruladı.

Yemenli siyasi analistler, Husilerin Suudi Arabistan'daki önemli noktaları hedef alarak, gücünü göstermeye ve Suudi Arabistan'ı zor durumda bırakmaya çalıştığı, bu şekilde Yemen'deki savaşın çözümü için yapılabilecek müzakerelerde siyasi kazanım elde etme amacı taşıdığını belirtiyor.

Husilerin son dönemdeki askeri tırmanışının arkasında ABD'deki yönetim değişikliğinin de etkisi olduğunu ifade eden uzmanlar, Husilerin, Suudi Arabistan'ın, en büyük destekçisi Donald Trump'ı kaybetmesinden faydalandığına işaret ediyor.

- Savaşın dengelerini değiştirme çabası

Yemenli siyasi analist Yasin et-Temimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Husilerin son dönemdeki saldırılarının bir taktik olduğunu belirterek, "Husiler, balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) açtıkları sınır ötesi cepheler aracılığıyla sahada baskı oluşturarak savaşın dengelerini değiştirmeye çalışıyor" dedi.

"Husiler, Riyad yönetimi ile ikili pazarlığa girmek istiyor. Siyasi dengede Yemen'deki meşru yönetimi ve diğer yerel aktörleri saf dışı bırakmak istiyor." ifadelerini kullanan Temimi, ayrıca şunları söyledi:

"Husiler, baskı oluşturmak için ayrıca Suudi Arabistan'ın destekçisi ve Husileri terör örgütü ilan etmeyi planlayan ABD Başkanı Donald Trump'ın görevinin bitecek olmasından faydalanıyor. Suudi Arabistan, Trump'ın bu planından faydalanmaya çalışarak, Yemenli taraflarla müzakereler için Yemen'de tampon bölge oluşturulması seçeneğini dayatmaya çalışmıştı."

- "Suudi Arabistan tavize zorlanıyor"

Siyasi analist Abdunnasır el-Mudia, Husiler'in son dönemde asker tırmanışının, Suudi Arabistan'ı bazı konularda taviz vermeye zorlama hedefi taşıdığını belirtti.

Husilerin saldırılarını arttırarak, Riyad yönetiminin Yemen'deki savaş cephelerinde milislerine saldırmayı bırakmasına karşılık, kendilerinin de Suudi Arabistan'ı hedef almaktan vazgeçeceği şeklinde bir çeşit "takas" ortamı hazırlamayı amaçladığını ifade eden Mudia, "Riyad, böyle bir anlaşma yapacak gibi durmuyor. Çünkü bu hezimeti kabullenmek olur. Ayrıca bu Husilerin, Riyad için önemli olan Suudi Arabistan'a sınır bölgelerde, güney kentlerinde ve Marib gibi şehirlerde ilerlemesinin yolunu açar." değerlendirmesini yaptı.

Mudia, "Husiler, Suudi Arabistan'daki önemli merkezleri vurarak, Riyad yönetimini zor durumda bırakmaya uğraşıyor. Kendilerine karşılık veremediklerini göstermeye çalışıyor. Çünkü Husileri hedef alan herhangi bir saldırı, çok sayıda sivil kayıplara yol açar. Husiler, stratejik bir planla, liderlerini sivillerin yoğun olduğu bölgelerde saklıyor. Bu da Suudi Arabistan'ın, kendisine yönelik saldırılara karşılık vermede elini kolunu bağlıyor." diye konuştu.

Siyaset yazarı Yakup el-Atvani de Husilerin, ABD'deki yönetim değişikliğinde Suudi Arabistan'ın hassas durumunu göz önüne aldığına dikkati çekti.

Atvani, "Şu an Suudi Arabistan'daki karar yapıcılar tedirgin. Çünkü Suudi Arabistan'ın birçok politikası Beyaz Saray'da yaşananlara bağlı. Husiler de Biden'ın kazanmasıyla Riyad'ın içinde bulunduğu tedirginlik halini hissediyor. Bu nedenle askeri tırmanışla, Riyad'a baskı yaparak ve zor durumda bırakarak siyasi kazanım elde etmek için bunu kullanmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.