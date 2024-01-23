Husilere operasyon yapılacaktı... ABD'nin elit askerleri öldü!

İsrail-Hamas arasındaki savaşın patlak vermesinden kısa bir süre sonra Kızıldeniz'deki İsrail gemilerine saldıran ve küresel ticareti aksatan Husilere karşı ABD bir koalisyon gücü oluşturdu. Geçtiğimiz hafta İngilizlerle Yemen'deki Husileri vuran iki ülke dün yeni bir saldırı daha düzenledi. Yetkililer, Husilerin gemileri tespit etmek için kullandığı radarların da aralarında bulunduğu sekiz hedefin vurulduğu belirtildi.

ABD’nin İngiltere ile ikinci ortak hava operasyonu olan bu saldırı aynı zamanda ABD’nin Husilere yönelik sekizinci saldırısı oldu. Bugünkü hava operasyonunun ardından ABD ve İngiltere’nin yaptığı ortak açıklamada da “Bölgede gerilimin azalmasını ve istikrarı destekliyoruz fakat dünyanın en kritik deniz yollarından birinde serbest ticareti ve insan hayatını korumak için gerekli önemleri almaktan da çekinmeyeceğiz” ifadeleri yer aldı.

Yemen'deki Husilere giden İran silahlarını ( çoğunluğu füze) ele geçirmek üzere düzenlenen bir operasyon sırasında kaybolan iki Navy Seals ( Deniz piyadesi) askerinin bulunamadığı ve öldükleri duyuruldu. ABD ordusunun Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, ikilinin 11 Ocak'ta Somali sahili yakınlarında düzenlenen bir operasyonda gemiye bindikten sonra denizde kaybolduğu hatırlatıldı.

CENTCOM, Amerika Birleşik Devletleri, İspanya ve Japonya tarafından yürütülen ortak bir operasyonun kayıp askerleri bulmak için okyanusta 21,000 mil kareden fazla bir alanı aradığını söyledi.

Öte yandan ABD donanması hayatını kaybeden askerlerin kimliğini Christopher J. Chambers ve Nathan Gage olarak açıkladı. 37 ve 27 yaşında olan askerlerin ailelerine baş sağlığı dilendi. Chambers'ın 2012, Gage'nin ise 2019 yılında donanmaya katıldığını belirten yetkililer soruşturmanın devam ettiğini dile getirdi.

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