Husilerden ülkenin kara sularına yaklaşanlara tehdit

Yemen'deki İran destekli Husiler, Mısır ordusunun Kızıldeniz'de uluslararası bir görevi üstlendiğini duyurmasının ardından Yemen kara sularına yaklaşılması durumunda askeri adımlar atacakları tehdidinde bulundu.

Husilere bağlı SABA ajansında yer alan haberde, Husilerin sözde hükümetinin savunma bakanı Muhammed Nasır el-Atıfi'nin açıklamalarına yer verildi.

Atıfi, Kızıldeniz'in güneyindeki Babu'l Mendeb Boğazı, Aden Körfezi ve Arap Denizi'nden Hint Okyanusu ve Sokotra takımadalarına açılan doğu kapısına kadar uzanan deniz nakliye hatlarını koruma sorumluluğunun kendilerinde olduğunu iddia etti.

"Silahlı kuvvetlerinin (Husi milisleri) Yemen ulusal egemenliğine yönelik herhangi bir tehdit veya kara sularına yaklaşılması durumunda kararlılıkla karşı çıkacağını" öne süren Atıfi, "Zamanı geldiğinde duyurulacak hizaya çekme seçenekleri de var. Bunlara başvurduğumuzda kimse bizi kınamasın." ifadelerini kullandı.

Mısır ordusu, Deniz Kuvvetlerinin ilk kez Ortak Görev Gücü 153'ün komutasına geçtikten sonra Babu'l Mendeb Boğazı ve Aden Körfezi dahil olmak üzere Kızıldeniz'de yeni uluslararası görev üstlendiğini duyurmuştu.

ABD, 150, 151 ve 152 görev güçlerinin ardından Birleşik Deniz Kuvvetlerine (CMF) katılan dördüncü kuvvet olarak Ortak Görev Gücü 153'ün Nisan 2022'de kurulduğunu duyurmuştu.

Çok uluslu bir askeri ittifak olan CMF'nin 34 üyesinin arasında Nisan 2021'de ittifaka katılan Mısır da bulunuyor. Söz konusu kuvvetlerin gemileri, özellikle küresel nakliye hatlarında güvenlik ve istikrarın artırılmasına katkı sağlıyor.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Nisan'da Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra iki defa uzatılmıştı.

Yemen hükümeti ile Husiler arasında 6 ay devam eden ateşkes 2 Ekim'de sona ermişti.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.