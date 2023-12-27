Husilerden son dakika Kızıldeniz açıklaması

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Kızıldeniz’de MSC UNITED isimli ticari gemiyi roketlerle hedef aldıklarını belirtti.

Geminin durumuna ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, mürettebatın Husiler tarafından açılan uyarı ateşini dikkate almaması üzerine geminin hedef alındığı kaydedildi.

Ayrıca İsrail’in Kızıldeniz’in kuzeyindeki Akabe Körfezi kıyısında yer alan Eilat kenti ile işgal altındaki Filistin topraklarının diğer bölgelerindeki İsrail askeri mevkilerine insansız hava aracı ile saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Yemen'de İran destekli Husilerin, Şura Meclisi Üyesi ve yönetici kadrolarından Abdusselam Cahaf ise İran'a çağrı yaparak Tahran yönetiminin İsrail'e karşılık vermesi gerektiğini belirtti.

Cahaf, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İran Devrim Muhafızları Ordusunun Suriye'deki komutanlarından Razi Musevi'nin dün İsrail'in füze saldırısı sonucu öldürülmesinin ardından İran'ın tutumunu değerlendirdi.

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"İran, adamlarını hedef alarak çok ileri giden siyonistlere karşılık vermeli" ifadesini kullanan Cahaf, İran'ın saldırının intikamını almaktan başka çaresi olmadığını belirtti.

Cahaf, İran'ın sessiz kalarak saldırıyı karşılıksız bırakması durumunda, savaşla yüzleşmekten korkan ve aşağılanmış bir ülke imajı çizeceği uyarısında bulundu.

İran'ın İsrail'e karşılık vermesi gerektiğinin altını çizen Jahaf, şunları kaydetti:

"Savaşın büyük sonuçları olduğunu biliyoruz ama sessizliğin sonuçları daha da büyük olacak, yanıt hakkını saklı tuttuğunu ilan etmek hiçbir şekilde akıllıca değil, çünkü bu hiç yanıt vermemek anlamına geliyor."

İran Devrim Muhafızları Ordusunun Suriye'deki komutanlarından Razi Musevi, 25 Aralık'ta İsrail'in Şam yakınlarına düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybetmişti.