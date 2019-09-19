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Husiler'den 'Erdoğan' açıklaması!

Yemen'de Husilerin liderlerinden Muhammed Ali el-Husi, Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin Ankara görüşmeleri sırasında Yemen’le ilgili açıklamalarını değerlendirdi. El-Husi, Erdoğan'ın doğru bir duruşa sahip olduğunu ifade etti.

19 Eylül 2019 Perşembe 00:41
Husiler'den 'Erdoğan' açıklaması!

El-Husi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye Cumhurbaşkanı’nın açıklaması, gerçek durumu derinden anladığını gösteriyor. O (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan), gerçekçi olmayan hedefler peşinde koşan ve kaybettikleri savaşta sadece yıkım ve ölüm getiren düşman uzmanların görüşlerinden uzak, doğru bir duruşa sahip” dedi.

Erdoğan ne demişti?

​Türkiye'de düzenlenen Suriye konulu Rusya-Türkiye-İran Üçlü Zirvesi sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında liderler, Yemen ve Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine saldırılarına ilişkin soruya cevap vermişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yemen'de bu süreç nasıl başladı? Bunun üzerine durmak gerekir. Yemen yerle yeksan oldu, bunun müsebbibi kimlerdir? Bunların üzerinde durmak lazım. Tabii ki bütün bu tahribatlarla artık Yemen'deki insanlar şüphesiz ki onlar da sürekli belli bir hazırlık içinde olmuşlardır.

Gönül bu tür gelişmeleri arzu etmiyor ancak gelinen bu noktada özellikle de bizim şu anda Yemen'in bir an önce yeniden inşa ve ihyası için ne gibi çalışmalar yapabiliriz, bunu düşünmemiz gerekiyor. Çünkü Yemen kendi ayakları üzerine kalkabilecek bir altyapıya sahip değil.

Öyle ise şu anda gelişmiş ülkeler olarak, gelişmekte olan ülkeler olarak Yemen'e ne yapılabilir? Bu sadece bölgede Yemen için söyleyeceğim bir şey değil, aynı durum Suriye için de geçerli. Bu noktada yine bölgedeki Filistin için de geçerli. Filistin'in durumu ayrı bir felaket, onun üzerinde de durulması gerekir.

Ama ne yazık ki şu anda bakıyorsunuz Müslüman, Müslüman ile uğraşıyor. Az önce Sayın Putin, Rabbimizin bir uyarısını burada hatırlatmak istedi. 'Ancak inananlar kardeştir,' hükmüyle ben işi kısa olarak alayım.

Kardeşliğin gereğinin bu olmaması lazımdı ama Yemen'e ilk bombaları kimler attı? Bu sorunun cevabı bulunursa gelinen noktanın bir tahrik olduğu kanaatine de varırız diye düşünüyorum."

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 00:41
  1. Yemen
  2. Rusya-Türkiye-İran Üçlü Zirvesi
  3. Husiler

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