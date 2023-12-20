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Dünya Husilerden ABD'ye çok sert tehdit!
Dünya

Husilerden ABD'ye çok sert tehdit!

Yeniakit Publisher
2023-12-20 20:24:00 -
Husilerden ABD'ye çok sert tehdit!

Yemen'deki Husilerden ABD'ye çok sert ifadelerle savaş çıkışı geldi.

Yemen'deki Husiler, ABD'nin güvenli deniz taşımacılığı için çok uluslu koalisyon kurulduğunu duyurmasına rağmen Kızıldeniz'de İsrail ile bağlantılı gemileri hedef almaya devam edeceklerini açıkladı.

Husiler tarafından yapılan açıklamada, ABD açık bir dille tehdit edildi:

“Eğer ABD, Gazze’ye desteğimizi kesmek için Yemen ile savaşmak istiyorsa şunu bilsin ki; Allah'ın izniyle Afganistan'da yaşadıklarından, Vietnam'da çektiklerinden daha ağır şeylerle karşılaşacaklar.”

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