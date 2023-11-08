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Dünya Husiler'den ABD'ye ağır darbe! Havada imha ettiler
Dünya

Husiler'den ABD'ye ağır darbe! Havada imha ettiler

Yeniakit Publisher
2023-11-08 21:41:00 -
Husiler'den ABD'ye ağır darbe! Havada imha ettiler

Yemen'deki Husiler, ABD'ye ait MQ9 tipi insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini duyurdu.

İsrail'in, Filistin'deki katliam saldırıları 32. gününde aralıksız sürerken, Yemen'deki Husiler'den çarpıcı bir ABD açıklaması geldi.

Husiler, ABD İHA'sını düşürdü

Yemen'deki Husiler, ABD'ye ait bir insansız hava aracını (iHA) düşürdüklerini duyurdu.

Husilerden yapılan yazılı açıklamada, Yemen hava sahasında "gözetleme ve casusluk" faaliyeti yürüttüğü tespit edilen ABD'ye ait MQ9 tipi insansız hava aracının düşürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, "ABD'nin bu eylemlerinin, Filistin halkını desteklemek için İsrail oluşumuna karşı yürütülen askeri operasyonların sürdürülmesine engel olamayacağı" belirtildi.

ABD'den konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.
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