Husilerce döşenen 450 yakın mayın imha edildi!

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, Ulusal Mayın Eylem Programı Direktörü Emin el-Akili, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki mayınları temizlemek için başlattığı Mayın Temizleme Projesi (MASAM) kapsamında mayın temizleme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Ulusal Mayın Eylem Programı ve MASAM ekiplerinin, Şebve ve Marib illerinin çeşitli bölgelerinde yaptığı çalışmalarda, 450 mayını imha ettikleri bilgisini veren Akili, Husiler tarafından döşenen mayınları ülkeden temizleme çabalarını sürdüreceklerini belirtti.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Mayınlar hala etkin

Ülkede yere döşenen mayınlar ve savaş kalıntıları olan diğer patlayıcılar, birçok bölgede siviller için tehdit oluşturuyor.

Yemen hükümeti ve insan hakları raporlarına göre, İran destekli Husiler iç savaşın başladığı 2014'ten bu yana ülke genelinde yaklaşık 2 milyon mayın döşedi. Söz konusu mayınlar, binlerce sivilin ölmesine veya yaralanmasına neden oldu.