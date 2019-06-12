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Husiler Suudi Arabistan'ı füzeyle vurdu! Çok sayıda yaralı var

Yemen'de bulunan Husiler, Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'na füze saldırısı düzenledi. Koalisyon güçlerinin açıklamasına göre saldırıda 26 kişi yaralandı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 11:52
Husiler Suudi Arabistan'ı füzeyle vurdu! Çok sayıda yaralı var

Yemenli TV kanalı Al-Masirah, Husilerin Suudi Arabistan'daki Abha Havalimanı'na füze saldırısı yaptığını bildirdi.

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun yaptığı açıklamaya göre Abha Uluslararası Havalimanı'nın bekleme salonuna düşen füze sebebiyle 26 kişi yaralandı.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 12:00
  1. Yemen
  2. Husiler
  3. Suudi Arabistan
  4. füze saldırısı
  5. yaralılar var

YORUM YAZ

  • ChnChn1 sa önce
    Abdnin patriot savunma sistemini kullanan suudiler parayı boşa vermiş. Abd çarığı çürüğü araplara kakalıyor.

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