Husiler Suudi Arabistan'ı füzeyle vurdu! Çok sayıda yaralı var
Yemen'de bulunan Husiler, Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'na füze saldırısı düzenledi. Koalisyon güçlerinin açıklamasına göre saldırıda 26 kişi yaralandı.12 Haziran 2019 Çarşamba 11:52
Yemenli TV kanalı Al-Masirah, Husilerin Suudi Arabistan'daki Abha Havalimanı'na füze saldırısı yaptığını bildirdi.
Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun yaptığı açıklamaya göre Abha Uluslararası Havalimanı'nın bekleme salonuna düşen füze sebebiyle 26 kişi yaralandı.
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