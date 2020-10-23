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Aktüel Husiler, Suudi Arabistan'dan açılan ateş sonucu Yemenli 2 sivilin öldüğünü açıkladı
Aktüel

Husiler, Suudi Arabistan'dan açılan ateş sonucu Yemenli 2 sivilin öldüğünü açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-10-23 22:31:28 -
Husiler, Suudi Arabistan'dan açılan ateş sonucu Yemenli 2 sivilin öldüğünü açıkladı

İSTANBUL (AA) - Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, Suudi Arabistan sınır muhafızlarının ateş aşması sonucu Yemen'in sınırdaki ili Saada'da 2 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Husilere ait El-Mesire televizyonunun haberinde, Yemen sınırındaki Saada iline bağlı Munebbih ilçesinde Suudi Arabistan sınır muhafızlarının ateş aşması sonucu 2 sivilin öldüğü ifade edildi.

Haberde konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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